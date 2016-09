LUTTE ANTITERRORISTE ET SÉCURISATION DES FRONTIÈRES L'ANP sans répit durant la fête de l'Aïd

Par Ikram GHIOUA -

De succès en succès

Sans répit, l'ANP et durant toutes les journées de la fête de l'Aïd El Adha a mené des opérations dans le cadre de la lutte antiterroriste, mais aussi dans le cadre de la sécurisation des frontières.

Des résultats concluants qui renseignent sur la détermination de l'Armée nationale populaire à en finir avec les résidus des réseaux terroristes, mais certainement aussi à contrecarrer les transactions des contrebandiers et des trafiquants de drogue.

Dans le dernier communiqué transmis à notre rédaction, «l'ANP a réussi à désarmer un terroriste», indique le ministère de la Défense nationale. Il est clairement souligné «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire et ses services de sécurité, un terroriste s'est rendu, aujourd'hui (le jeudi dernier), au niveau du secteur opérationnel d'In Amenas relevant de la 4e Région militaire».

Grâce au travail précis de l'ANP plusieurs terroristes ont déposé les armes à travers le pays. Ce constat est remarquable à Adrar qui a connu le désarmement de pas moins de quatre terroristes, mais à Jijel aussi avec au moins une dizaine de terroristes. Le dernier en date, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale du 6 septembre. Il s'agit selon la même source «du dénommé G. Mohamed Saïd alias Saâd». Il s'est rendu aux autorités sécuritaires, ajoute le MDN «à Chekfa au secteur opérationnel de Jijel au niveau de la 5e Région militaire, en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions».

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais renseignent comme souligne le MDN «sur l'efficacité de l'approche de l'Armée nationale populaire pour l'éradication du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays et à sa sécurité.

Ils dénotent également de l'état de désespoir des résidus de ces criminels. Par ailleurs et selon toujours la même source, l'ANP a également récupéré des armes et des munitions.

Le communiqué du MDN informe qu'un «détachement de l'ANP a récupéré, à Laghouat, une quantité de munitions de guerre de 206 balles de différents calibres». Concernant l'exercice de la sécurisation des frontières, le MDN indique «dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments des gardes-frontières ont saisi, à Tlemcen commandement de la 2e Région militaire 32 kilogrammes de kif traité», la même source ajoute «tandis qu'un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi 12 groupes électrogènes et un marteau piqueur à In Guezzam, 6e Région militaire».

La veille, soit mercredi dernier, un détachement de l'ANP a intercepté, au niveau de l'autoroute Est-Ouest à Bordj Bou Arréridj au niveau de la 5e RM, deux narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 95 kilogrammes de kif traité. De même qu'à Biskra et Ghardaïa, «deux détachements de l'ANP ont arrêté quatre contrebandiers à bord de deux camions chargés de 10080 unités de différentes boissons ainsi que 150 cartouches et 10 sacs de tabac».

Le ministère de la Défense nationale rapporte aussi dans son communiqué «ont été appréhendés 31 immigrants clandestins, dont 29 de nationalité marocaine à Tlemcen», ajoutant que «des éléments des gardes-côtes ont déjoué à Ténès, wilaya de Chlef et Annaba, des tentatives d'émigration clandestine de 30 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale».