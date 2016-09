DES ENLÈVEMENTS EN SÉRIE À LA BANALISATION DE L'ACTE CRIMINEL Quel est donc ce mal qui ronge la société?

Par Kamel BOUDJADI -

La peur et l'angoisse s'étendent à travers les villages

Les différends familiaux deviennent un prétexte pour tuer des enfants. La situation est alarmante. Le crime se banalise. La société algérienne est rongée par un mal inconnu.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent point sur les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. La peur et l'angoisse se propagent à mesure que les mauvaises nouvelles se succèdent. Le quotidien local prend de véritables airs de chroniques macabres. Des disparitions d'enfants, des corps d'individus morts retrouvés sur les routes. Les populations s'inquiètent. Des enlèvements et disparitions inexpliqués, les récents faits dérivent vers des explications encore plus inquiétantes pour l'observateur averti. Un enfant tué par la femme de son oncle à Souk Ahras, un autre frappé à mort par une vieille de son village à Taboukert à Tizi Ouzou. Les différends familiaux deviennent un prétexte pour tuer des enfants. La situation est alarmante. Le crime se banalise. La société algérienne est rongée par un mal inconnu. L'Etat doit engager non pas seulement les services de sécurité pour lutter contre ce monstre, mais des études sociologiques et autres.

La dernière nouvelle de ce week-end renforce le sentiment qui dure depuis plusieurs semaines déjà. Un corps vient d'être retrouvé gisant au contrebas d'une route de la daïra de Boghni. Pour l'identification, le corps a été transféré à la morgue du CHU de Tizi Ouzou et une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale. En fait, ce sont des voyageurs qui descendaient vers Tizi Ouzou qui ont fait la découverte macabre au lieudit El Madj, situé à huit km du chef-lieu de la daïra de Boghni. Selon des témoins, il s'agit du corps d'un jeune âgé entre 20 et 30 ans mais dont l'identité reste encore inconnue.

Hier donc, sur les places publiques, les gens exprimaient une grande inquiétude. L'insécurité revient encore après une accalmie qui a duré plusieurs mois. Beaucoup de personnes s'interrogeaient également sur les causes de ces morts et de ses disparitions d'enfants qui s'accélèrent depuis quelque temps.

La peur se trouve d'autant plus justifiée vu les nouvelles de l'été. Une véritable chronique macabre. Une fillette de quatre ans disparue aux Ouacifs et retrouvée morte après des recherches. Son corps a été déchiqueté sauvagement. Une véritable vague d'indignation a suivi la nouvelle. Nihal a été enterrée à Oran sous une ambiance de consternation nationale. Il est vrai que le cas n'est pas le premier. Pis encore, il n'a pas été le dernier de la série. Bien au contraire, quelques jours plus tard, la wilaya de Souk Ahras a été secouée par un drame similaire. Un enfant disparu est retrouvé mort déchiqueté dans un sac poubelle. L'horreur a atteint son summum.

La peur et l'angoisse s'étendent travers les villages. Les populations sont dans la confusion. Une autre nouvelle vient alimenter la chronique de ce mois de septembre dans la wilaya de Tizi Ouzou. Un écolier qui a disparu alors qu'il se dirigeait vers l'école. Ses parents qui ont alerté les villageois de Taboukert, à une vingtaine de kilomètres de Tizi Ouzou, ont souffert de la disparition. Les villageois qui ont déclenché spontannément des opérations de recherche le retrouveront au fond d'un ravin. Blessé au crâne, Jugurtha a été transféré en urgence à l'hôpital où il subira une opération chirurgicale réussie. Ce qui ne l'empêchera, cependant, pas de passer un séjour post-traumatique après un coma de plusieurs jours.

Après la vague de rumeurs et de «contre-rumeurs», l'affaire n'est finalement que le résultat d'un différend familial. L'enquête a incriminé une vieille femme qui est derrière cet acte abominable qui consistait à faire payer à un enfant les affaires des grands. Le parquet de Larbaâ Nath Irathen vient donc de mettre un terme à la série de rumeurs qui alimentent le quotidien local. Jugurtha a failli perdre la vie pour un différend entre sa famille et une famille voisine de Taboukert.

Pour allonger cette chronique, une autre découverte a été faite à Boghni par des citoyens qui étaient de passage vers la ville de Tizi Ouzou. Ils ont découvert le corps d'un jeune inconnu.

L'identification se poursuit encore au niveau de la morgue du CHU de Tizi Ouzou mais en attendant les rumeurs se poursuivent et s'allongent. Parallèlement, la peur et l'angoisse s'installent à mesure que le crime se banalise.

Enfin, au vu de l'évolution de la situation, la lutte contre l'insécurité ne doit pas se limiter aux symptômes. Les pouvoirs publics devraient, selon toute vraisemblance, s'attaquer aux causes. Les maux qui minent la société de l'intérieur en sont en grande partie derrière la banalisation du crime. La drogue et les autre fléaux sociaux n'en sont que le moyen.



Une vieille femme derrière la disparition de Jugurtha

Le parquet de Larbaâ Nath Irathen vient de mettre un terme au prolongement de la rumeur au sujet de la disparition de l'enfant à Taboukert. Le juge près le tribunal compétent vient en effet d'incriminer une vieille femme pour coups et blessures sur Jugurtha Hammama. Le même communiqué datant de jeudi, faisait état de coups et blessures portés par l'agresseur avant de laisser la victime au fond d'un ravin tout près du village Taboukert relevant de la commune de Tizi Rached.

Présentée donc au parquet de Larbaâ Nath Irathen, la vieille femme a été mise sous contrôle judiciaire avant de comparaître pour tentative d'homicide volontaire. Le même communiqué ajoute que l'origine du drame serait un différend entre les deux familles, celle de l'enfant et celle de la vieille femme.