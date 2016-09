PEPSI COLA ALGÉRIE ET NESS EL KHIR Une caravane pour les écoliers

Par Salim BENALIA -

C'est du siège de Pepsi Cola, dans la zone industrielle de Rouiba, à Alger, qu'une caravane s'est ébranlée ce week-end pour sillonner 25 wilayas du pays. Ce convoi constitué de véhicules aux couleurs de l'entreprise de boissons devra acheminer des cartables garnis d'articles scolaires aux élèves nécessiteux. Ce coup d'envoi a été précédé d'une cérémonie protocolaire qui a réuni les membres de l'association Ness El Khir avec le P-DG de Pepsi Cola, M.Hadadi Abderrahmane. L'évènement qui a bénéficié d'une large couverture médiatique a vu la distribution des premiers cartables à une vingtaine d'enfants orphelins et nécessiteux. L'initiative obéit à la responsabilité sociale de l'entreprise a rappelé M.Hadadi à l'occasion de ce rendez-vous caritatif.

«Cette action citoyenne est à situer dans le cadre de la responsabilité sociale de Pepsi Cola Algérie. Cette dernière se reflète d'ailleurs sous différentes formes, notamment à travers nos mesures internes visant à protéger l'environnement lors du process industriel.» Et d'ajouter: «Pepsi Cola Algérie est avant tout une entreprise algérienne et reste à l'écoute des besoins des Algériens. Aussi, veille-t-elle à céder ses produits à des prix qui soient à la portée des familles, et ce par le truchement de prix étudiés». L'on rappelle que l'association Ness El Khir en est à sa sixième édition dans ce genre d'actions, mais c'est là la première fois qu'elle associe dans sa démarche de générosité un opérateur économique de l'envergure d'un producteur de boisson tel Pepsi Cola Algérie. Elle a finalement trouvé toute l'aide et l'appui nécessaires grâ