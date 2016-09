BENI HAOUA Un jeune tue un vieillard de 74 ans et le jette dans la rivière

Un vieillard de 74 ans a été tué mercredi dernier, d'une manière la plus brutale par un jeune homme qui a exposé son cadavre en public avant de se rendre au service de la gendarmerie de Beni Haoua dans la wilaya de Chlef, qui a ouvert une enquête. La victime, non dénommée n'a pas pu échapper à la bête humaine sauvage qui a foncé sur lui avec des coups de hache, ce qui a rendu de plus en plus difficile la mission des services de sécurité dans l'identification de la victime dont le cadavre a été retrouvé au bord de la rivière dans la région de Tit Ouamen à Beni Haoua mercredi dernier. Le jeune homme a justifié son acte barbare par l'atteinte à l'honneur de l'un des membres de sa famille, selon ses dires. En attendant les résultats de l'enquête diligentée par les services de sécurité, le jeune homme a été vite présenté par-devant le procureur de la République.