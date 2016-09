COLLISION ENTRE DEUX VÉHICULES Quatre morts et trois blessés à Tissemsilt

La collision entre un taxi collectif et un véhicule de tourisme survenu vendredi soir sur la RN 14 reliant Laâyoune à Theniet El Had (Tissemsilt) a fait quatre morts et trois blessés, selon un nouveau bilan annoncé hier par le directeur de l'Etablissement public hospitalier de Tissemsilt. Ahmed Aït Mouhoub a indiqué à l'APS que deux personnes ont succombé, vendredi soir des suites de leurs blessures. Une troisième est décédée, hier matin. Une quatrième victime est morte, quant à elle, sur les lieux de l'accident. Tous les blessés ont quitté le service des UMC à l'exception de trois, dont un se trouvant au service de réanimation et les deux autres encore sous observation médicale.

Les services de la Protection civile de Tissemsilt avaient annoncé le bilan d'un mort et de 11 blessés, suite à une collision entre un taxi collectif et un véhicule de tourisme au niveau de la RN 14, reliant les communes de Laâyoune à Theniet El Had.