INDUSTRIE MÉCANIQUE Des camions Scania assemblés à Mascara

Les travaux de construction d'une usine de montage de camions de marque «Scania» ont été lancés dernièrement dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris hier du directeur de l'entreprise chargée du projet. Le directeur de l'entreprise «Attifi», Mohamed Mezoughi a souligné que le projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un investissement conjoint entre le groupe «Mezoughi» et l'entreprise «Scania Algérie à travers sa société fondée par les deux partenaires, est entré en phase de réalisation après l'achèvement des études de génie et technique, l'acquisition du terrain propice dans la nouvelle zone industrielle de la commune de Oggaz et du permis de construire. Une demande d'agrément a été déposée lors de la première semaine de septembre au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines. Le premier camion de l'usine sortira dans un an après l'obtention de l'agrément. L'usine, nécessitant un montant de 1,5 milliard DA, prévoit la production de 1200 camions dans les 1ère et 2ème années pour accroître, voire plus tard une augmentation suivant la demande locale et étrangère. L'entreprise devra exporter une partie de sa production vers des pays africains. Le groupe «Mezoughi» oeuvre, selon son directeur général, à bénéficier du réseau de sous-traitance créé actuellement au niveau de l'ouest du pays dans le cadre des projets d'industrie mécanique pour accroître progressivement le taux d'intégration nationale. Parallèlement avec le lancement des travaux, une session de formation de 105 employés qui seront recrutés par l'usine sera lancée et supervisée par des techniciens de la société-mère en Suède qui encadreront des travailleurs et techniciens algériens dans les premières années de production. Pour rappel, le groupe Mezoughi compte huit filiales dans plusieurs domaines dont celui des travaux publics et bâtiment employant 2300 travailleurs.