POUR ESCROQUERIE ET FAUSSE DÉCLARATION À L'ÉGARD DES CLIENTS Une dizaine d'agences de voyages fermées

Les agences de voyages de la capitale sur la sellette. Une dizaine d'agences de voyages au niveau de la wilaya d'Alger ont vu leurs activités gelées pour non-respect du cahier des charges et escroquerie à l'égard de leurs clients, a indiqué Salah Benakmoum, directeur du tourisme de la wilaya d'Alger.

Le même responsable a précisé que les services de la direction du tourisme de la wilaya d'Alger ont procédé, en 2016 (jusqu'à mi-septembre en cours), au gel des activités d'une dizaine d'agences de voyages, et ce dans le cadre de ces mesures visant à assainir le secteur, à améliorer la performance des agences de voyages et à développer les prestations touristiques. Le responsable a expliqué que les causes ayant induit le gel des activités de ces agences sont: escroquerie et fausse déclaration à l'égard des clients concernant la qualité des prestations.

Cette mesure a été prise suite au non-respect du cahier des charges et des normes en vigueur à l'échelle nationale et internationale, précisant qu'aucune plainte n'a été formulée jusqu'à présent contre des agences de voyages concernant le Hadj.

«Les propriétaires de ces agences font de fausses promesses à leurs clients concernant la qualité des prestation (prix, hébergement, transport et autres) qui s'avèrent être le contraire de ce qui a été convenu, ce qui représente, a-t-il dit, une violation des termes de l'accord», a souligné M. Benakmoum. «De tels agissements portent atteinte à la réputation des agences de voyages qui travaillent sérieusement depuis des années dans le but de fournir des prestations de qualité à leurs clients», a-t-il ajouté. Suite aux plaintes déposées par les clients escroqués, une enquête est menée par une commission composée d'inspecteurs de la direction du tourisme suite à laquelle des mesures sévères sont prises à l'encontre des contrevenants, à savoir le gel des activités, la mise en demeure et la fermeture, a expliqué le responsable qui a ajouté que l'objectif étant de la protection des droits du client. Par ailleurs, le responsable a reconnu qu'il y avait plusieurs agences professionnelles qui répondaient aux conditions exigées. Après avoir relevé la présence de nombre d'agences de voyages activant dans le tourisme religieux (Hadj et Omra), le responsable a préconisé d'oeuvrer à la promotion des autres activités touristiques tout au long de l'année, qui participent à faire connaître les potentialités touristiques de l'Algérie à l'étranger et à promouvoir la destination Algérie.

Il a dans ce sens estimé nécessaire de diversifier les produits touristiques, à l'instar du tourisme thermal, culturel, saharien, balnéaire et le tourisme vert. Le nombre d'agences de voyages activant au niveau de la wilaya d'Alger est de 500 sur 1200 à l'échelle nationale, a indiqué l'intervenant qui a ajouté que ces agences offraient 800 postes de travail. M. Benakmoum a reconnu un déficit en matière d'infrastructures hôtelières qui sera, a-t-il assuré, «résorbé à la faveur du lancement de 60 projets dans la wilaya d'Alger, qui compte 182 hôtels avec une capacité d'accueil de 20.000 lits, offrant 9000 postes de travail. La concrétisation des 60 projets lancés récemment permettra d'atteindre une capacité d'accueil de 12.000 lits, soit un total de 32.000 lits, et la création de 8000 nouveaux postes de travail.

Nous aspirons a atteindre plus de 50.000 lits pour faire face au déficit enregistré et garantir des prestations de qualité qui soient au niveau des standards mondiaux. En 2016, la wilaya d'Alger a enregistré plus de 500.000 touristes sur un total de deux millions, a-t-il indiqué. Il est important de reconsidérer le dispositif juridique régissant le tourisme en Algérie afin de l'actualiser et l'adapter à la réalité du terrain», a estimé M. Benakmoum, rappelant que la législation actuelle date de 1985 et qu'elle n'est pas en phase avec les mutations que connaît le pays.

Le même responsable a fait état de la tenue prochainement d'une rencontre internationale à Alger sur les enjeux du développement touristique et l'investissement dans ce secteur en Algérie.

Organisée par l'Agence nationale du tourisme, cette rencontre à laquelle prendront part des experts et des professionnels internationaux, vise à poser un diagnostic en mettant en relief les potentialités de Algérie et à élaborer une stratégie pour la relance du secteur en tant que destination et pôle touristique par excellence et créneau d'investissement contribuant au PIB.