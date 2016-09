ENCORE UN COUP CONTRE BENGHEBRIT Les faux militants des fausses causes

Par Aissa HIRECHE -

Apparemment, les ennemis de Benghebrit ne manquent pas d'imagination. Ils ont commencé, souvenons-nous en, par les attaques sournoises à l'endroit de la ministre dès son installation. Ses prétendues origines, sa soi-disant ignorance de la langue arabe, sa supposée francophilie... tout y passa. Ensuite, mille grèves, plutôt malhonnêtes et irresponsables, étaient venues marquer d'un point noir une conscience dont on avait déjà beaucoup à dire. Par la suite, on assista à un sit-in des vacataires qui voulaient à tout prix, et de manière totalement contraire au bon sens, se faire recruter sans passer par le concours. Puis vint le gros mensonge relatif au retrait de certaines matières du bac à l'avenir et, bien sûr, la minable fuite généralisée des sujets du bac. Des tentatives à répétition de la part de ceux dont, en principe, la seule chose à faire dans ce pays est de se taire et se faire oublier à tout jamais. A cause de leur incompétence d'abord. A cause de leur illégitimité ensuite. A cause, surtout, de leur incroyable décalage par rapport au temps et, en premier lieu, aux attentes des Algériens. Mais, au lieu d'essayer de s'effacer de notre mémoire et de nous faire oublier leurs gesticulations nauséabondes, voilà qu'ils auraient eu recours à un autre subterfuge qui est venu secouer le secteur de l'Education nationale.

Dans un livre, en lieu et place de la Palestine a (été?) glissé le nom d'Israël. Du côté du ministère on jure pourtant que la copie validée avant l'impression ne contenait pas cette erreur et la ministre de l'Education nationale a immédiatement fait retirer le livre en question tout en ouvrant une enquête sur l'affaire. Un sale coup, reconnaissons-le, dont la sournoiserie le dispute à «l'excécrabilité».

Tout semble bon pour abattre Benghebrit. Tous les moyens sont bons pour retirer le secteur de l'Education nationale à cette dame et le mettre sous la coupe de ceux qui veulent en faire le marécage de la dernière chute du pays. L'acharnement de certains milieux contre la ministre de l'Education Nationale n'étonne personne à vrai dire. Cela ne fait que confirmer certaines appréhensions.

Ceux qui s'opposent à la réforme de l'école aujourd'hui n'hésitent devant rien. Mais une question doit être posée à ce niveau. Pourquoi se tuent-ils à empêcher cette réforme? parce qu'elle éloigne leur charlatanisme de l'école? parce qu'elle leur barre la route dans ce qu'ils entreprennent comme destruction de la mentalité du jeune Algérien? parce qu'ils ne pourront plus mentir? parce qu'ils ne pourront plus vivre avec leurs mensonges? Une question à laquelle il y a beaucoup de réponses possibles comme on voit.

C'est dommage que nous en soyons là. Dommage que, après tant d'années d'indépendance, on se retrouve à perdre du temps précieux pour affronter quelques idées faussement accaparées par de faux militants de fausses causes.