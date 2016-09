LES CITOYENS CONTINUENT D'AFFLUER SUR LES PLAGES L'été indien dans toute sa splendeur

Par Wahib AïT OUAKLI -

Certains jouent les prolongations

Avec un mois de septembre où la chaleur a régné en maître et avec une température de la mer des plus agréables, les Algériens ne se sont pas fait prier pour profiter des délices de la mer et ils pourront le faire encore un bon moment puisque la météo annonce le beau temps même durant le mois d'octobre.

Les vacances ne semblent pas encore finies... du moins leur ambiance. En effet, malgré la rentrée scolaire et la reprise du boulot par de nombreux travailleurs, les plages ne désemplissent pas! Le week-end c'est même le rush comme durant les longs jours du mois d'août, dans la majorité des plages du pays. Il faut dire que le beau temps qui règne dans le pays durant ce mois de septembre, malgré quelques petits épisodes nuageux et surtout une température de l'eau de mer des plus agréables, y sont pour beaucoup. Les Algériens ne se sont pas fait prier pour profiter des délices de la mer durant cet été indien qui montre toute sa splendeur. D'ailleurs, certains ont même «envahi» les plages durant les deux jours de l'Aïd El Adha. C'est le cas de Réda et sa bande. Le mouton à peine égorgé, un déjeuner après et quelques bises pour la famille et les proches, qu'ils étaient déjà en train de faire bronzette en bord de mer. «Mon frère, on n'a rien d'autre à faire dans ce pays pour se changer les idées. On travaille toute la semaine pour passer le week-end au café du coin. En été au moins, on peut aller faire trempette», dit-il pour expliquer sa baignade «aïdienne». «Alors, chaque petit moment qu'on a mes potes et moi on prend notre parasol et on va passer une journée à la mer. On y fume le narguilé, on joue aux dominos et bien sûr on se rafraîchit en s'offrant quelques petits plongeons», poursuit-il avec un large sourire. Si Réda et ses potes ont passé la journée de l'Aïd à la plage, Halim and co ont passé leurs soirées, après avoir accompli tous les rituels de cette fête religieuse et découpé leurs moutons, ont pris un morceau de ce dernier pour en faire des grillades en bord de mer. «J'ai deux péchés mignons dans la vie: les grillades et la mer. Un Aïd El Adha qui tombe en été, c'est le rêve pour moi. Je ne pouvais rater l'occasion d'allier mes deux plus grands plaisirs dans la vie», fait-il savoir. «En plus, j'ai trouvé de la bonne compagnie», ajoute-t-il en montrant du doigt ses amis qui s'affairaient à allumer leur barbecue maritime...



Un mouton à la mer...

Aussi bizarre que cela puisse paraître, ils n'étaient pas les seuls à avoir succombé à cette tentation, très originale, mais surtout rafraîchissante et déstressante, et que ce soit les jours de l'Aïd ou durant ce dernier week-end. La fumé des barbecues inondait nos plages. On y venait, comme Halim avec ses amis, mais aussi en famille. Des grappes de familles se sont installées à quelques mètres des plages alors que d'autres ont préféré s'installer carrément sur le sable non loin du rivage. Au grand bonheur des enfants qui s'en donnent à coeur joie, ils mangent doucement, jouent surtout au bord de la mer...Parmi eux, Samy, un amoureux de la mer, rencontré au niveau de Déca-plage à Aïn Taya, dans la banlieue est d'Alger. Fuyant la chaleur étouffante de son logis, il a étalé nappe et couvert pour déguster son «kebch» sur le sable, face à la grande bleue et à ses embruns délicieusement caressants. «J'adore la grande bleue, elle me repose, ma femme et mes enfants partagent avec moi cette passion, alors avec le temps qui nous offre son cadeau de l'Aïd on a décidé, ce week-end, de tenter la chose. Et on ne le regrette pas!», atteste-t-il. «Ma femme a préparé les brochettes à l'avance. Moi je m'occupe de les faire griller. En plus, cela me permet de profiter de la mer car je n'ai pas pu le faire en été comme je le voulais du fait que nos plages étaient bondées de monde», explique-t-il avec un sourire qui en dit long sur le moment de bonheur qu'il était en train de vivre en pleine mer alors qu'on était en plein mois de septembre.



Il y a aussi les vacanciers de septembre

Si pour la majorité des citoyens, cette ruée «septembrienne» vers les plages paraît bizarre, pour certains petits malins cela est tout à fait normal. C'est même la période qu'ils réservent chaque année pour leurs vacances d'été. «Moins de monde, moins cher, que d'avantages à partir en décalé», estime Lydia, la trentaine, célibataire et employée dans une banque privée qui est une habituée des longs étés indiens. Il est vrai que si vous n'avez pas d'enfants qui entrent à l'école, partir en septembre se révèle être un bon plan. Explication de Amel, une professionnelle du voyage:

«Le mois de septembre est considéré dans l'hôtellerie comme la mi-saison, c'est-à-dire que les tarifs de l'hébergement sont presque divisés par deux, tout comme ceux du transport qui connaissent une baisse considérable. C'est donc beaucoup plus avantageux surtout pour les personnes aux moyens limités comme moi». «C'est ce qui a fait que ces dernières années, je choisis cette période pour mon congé estival car cette astuce me permet de pouvoir me payer des vacances», se réjouit-elle. De plus, la météo est souvent clémente à cette époque. «Ces dernières années, il fait aussi chaud au mois de septembre que pendant la haute saison», affirme de son côté Safia, qui prend les températures estivales de ce week-end comme témoin. «Il est vrai qu'on a eu une petite frayeur mercredi dernier. Mais finalement, j'ai pu aller profiter de la grande bleue avec mes copines», fait-elle savoir. «Il est vrai que ces jours -ci il y a du monde dans nos plages pour un mois de septembre mais cela reste moins que pendant la période juillet- août. C'est agréable, on ne se sent pas confiné comme dans une cage à poules», témoigne-t-elle. Mourad est sur la même longueur d'onde que Safia.

«Moi quand je vais en vacances, je cherche la tranquillité en juillet- août, ce n'est pas l'idéal pour se reposer. Il y a trop de bruit, trop de monde. Vous ne trouvez même pas où vous installer. Je finis mes vacances plus fatigué qu'avant de les prendre. Mais en septembre c'est véritablement un autre décor, plus apaisant...», témoigne ce quadragénaire encore célibataire qui affirme opter pour des vacances en septembre depuis une dizaine d'années déjà. La belle météo conjuguée aux «septembristes» prolonge donc l'ambiance des vacances avec les plages, les jardins publics, et les espaces verts qui continuent d'attirer du monde. Les amateurs de la grande bleue peuvent même se réjouir car les prévisions métérologiques annoncent ce beau temps même durant le mois d'octobre...