BÉCHAR Deux narcotrafiquants arrêtés

Deux narcotrafiquants ont été arrêtés et 70 kilogrammes de kif traité ont été saisis samedi dernier sur l'axe Béni Ounif-Béchar-Adrar, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée et dans la suite des investigations continues relatives au démantèlement d'un réseau de trafic de drogue activant sur l'axe Béni Ounif -Béchar-Adrar (3°RM), un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le 17 septembre 2016, deux narcotrafiquants et saisi une autre quantité de kif traité s'élevant à 70 kilogrammes, ainsi que deux véhicules touristiques», a précisé la même source.