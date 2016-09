UN TRAM AÉRIEN À ALGER Les Canadiens et les Brésiliens présentent leurs expériences

Par Abdellah BOURIM -

L'idée de doter Alger d'un tram aérien fait son petit bonhomme de chemin, le ministère des Transports engage des discussions avec les Canadiens et les Brésiliens dont les pays sont spécialisés dans le domaine en vue de la signature des accords de partenariat portant sur l'introduction du transport intelligent pour la première fois en Algérie, et ce, afin de répondre aux besoins des citoyens en matière de transport. Une nouvelle qui permettra un fois réalisée sur le terrain de résoudre le problème de la circulation au niveau de la capitale et mettra fin aux bouchons qui rendent plus difficile le quotidien des Algérois. Les entreprises canadiennes et brésiliennes spécialisées dans le domaine ont déjà fourni des explications et exposé leurs expériences en la matière au ministère en proposant des solutions pour réduire la congestion du trafic que connaissent les grandes villes du pays. Pour rappel, le ministère des Transports a déjà signé un accord de partenariat avec une société espagnole pour la gestion de la circulation au niveau de la capitale dans le cadre d'un programme la gestion intelligente du secteur des transports.