Les vrais responsables sont ailleurs...

Par Aissa HIRECHE -

Longtemps, très longtemps, les médias ont imputé les dérives de notre pays aux plus hauts responsables. Depuis l'ouverture des battants de la liberté d'expression et la multiplication des médias, on a ainsi entendu et lu les critiques des plus acerbes contre des premiers responsables, surtout à l'encontre de Chadli et Bouteflika.

On a entendu et lu aussi de plus vifs reproches à l'encontre d'Ouyahia, Belkhadem, Sellal et de beaucoup de ceux qui avaient eu un jour à occuper le poste de Premier ministre ou de chef du gouvernement. Et nous avons eu moult occasions d'écouter et de lire des reproches acides vis-à-vis d'un grand nombre de ministres. Ces responsables étant directement concernés par le développement du pays, il leur est reproché de ne pas avoir mené le pays là où il se doit.

Je ne veux prendre la défense de personne dans ces lignes, ce n'est pas mon propos. Je souhaite aujourd'hui déplacer la lumière sur un autre endroit, sur d'autres hommes, qui demeurent anonymes ceux-là, et qui ne sont pas moins responsables de la dérive ou, pour être sincère, sont plus responsables que tous les autres réunis de tout ce qui nous arrive. Chacun étant responsable à son niveau et de ce qu'il accomplit ou n'accomplit pas, disons simplement que, contrairement à ce qu'on pense, plus on descend dans la hiérarchie plus grande est la responsabilité des hommes. Ainsi, par exemple, lorsqu'une université fonctionne mal c'est d'abord de la responsabilité du recteur que cela relève et non du ministre de l'Enseignement supérieur. Elle relève encore moins de la responsabilité du Premier ministre et ne peut, en aucun cas, relever de la responsabilité du président de la République.

De même, lorsqu'une faculté va mal, c'est d'abord le doyen qui est responsable du dysfonctionnement, avant le recteur et avant le ministre concerné, mais on ne reprochera jamais à un chef du gouvernement ou à un président de la République ce dysfonctionnement d'une faculté parmi tant d'autres dans une université parmi tant d'autres. Cette mise au point faite, il en résulte que si on peut reprocher à certains hauts responsables le mauvais choix des objectifs, la mauvaise stratégie, le manque de coordination... on ne peut pas, et on ne doit pas, leur reprocher les échecs qui viennent de ceux qui, tapis dans l'ombre, mènent la barque à leur guise. Notre université ne va pas bien. On le sait. On l'a dit. On l'a redit.

Et peu importe ce que disent les différents responsables du secteur. On nous a toujours compté le nombre de murs élevés et le nombre de places pédagogiques sans jamais nous dire quand ni comment peut se hisser cette université dans la liste des universités du monde. Certes, les différents gouvernements n'ont jamais mis sur la table le problème de la qualification de ces universités ni de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, mais leur erreur s'arrête là.

Certes, les différents ministres de l'Enseignement supérieur qui se sont succédé n'ont jamais été tentés, ou alors très peu, par le redressement de l'université algérienne et l'amélioration de la qualité du diplôme universitaire algérien.

Mais leur faute s'arrête là et c'est le moins que l'on puisse leur reprocher. Mais les plus concernés, ce sont d'abord les recteurs et les doyens. C'est la majorité des recteurs et des doyens qui, par incompétence, par insouciance ou par manque de conscience, ne se sont jamais penchés sur le problème. Soit ils ne sont pas au courant que le monde bouge, soit ils ne veulent pas se donner la peine, soit les deux à la fois. J'aimerais bien connaître le bilan de ces recteurs à part le nombre de murs érigés et le nombre de places pédagogiques ouvertes car ceci est fait avec l'argent du peuple, c'est inscrit dans un programme national et cela ne dépend en rien de l'intelligence ou du génie d'un recteur.

Aussi, je trouve absurde le fait que certains recteurs puissent rester au même poste depuis seize ou dix-sept ans. Il en est de même de ces nombreux doyens qui ont pris racine dans des facultés qui ont leur âge ou presque et que rien ne semble pouvoir déboulonner des chaises qu'ils occupent si mal pourtant. Quel est donc ce génie qui fait qu'un enseignant puisse rester doyen pendant dix, quinze, vingt ans, voire plus? Nous n'avons rien vu qui puisse justifier cela. Laisser le destin d'universités et de facultés, et donc de générations entières, entre les mêmes mains - de ceux qui ne brillent souvent par rien de particulier - est une erreur qu'il incombe au ministère concerné de rectifier au plus vite.

En réalité, ceux qui empêchent le pays d'avancer ce sont d'abord ces gens-là, à l'université et dans d'autres secteurs, qui sont indéboulonnables malgré leurs bilans, sinon catastrophiques, du moins trop maigres. Ils gèrent à leur guise durant une carrière entière alors qu'ailleurs, partout ailleurs, l'alternance est le mot d'ordre et la pratique.

Il est normal qu'après un certain temps, ils instaurent des routines et développent des comportements dont l'objectif n'est nécessairement pas de servir l'université algérienne, mais de rester au poste. Ce n'est ni Ouyahia ni Belkhadem ni Sellal qui ont fait qu'un recteur X ou qu'un doyen Y vieillisse à son poste et tire l'université algérienne avec lui vers le crépuscule.