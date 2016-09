BEJAIA Un conseil de wilaya centré sur la rentrée sociale

Par Arezki SLIMANI -

La wilaya a réceptionné cette année 13 lycées, deux CEM de remplacement, deux groupes scolaires, 33 salles de cours.

Les différentes rentrées scolaires, universitaire et celle de la formation professionnelle ont été au menu d'un conseil de wilaya en présence des directeurs de l'éducation, de l'action sociale et de la formation professionnelle ainsi que le recteur de l'université et le représentant de la direction des oeuvres universitaires. Ces derniers, il va de soi, ont présenté chacun en ce qui le concerne, les rapports détaillés sur les conditions mises en place pour cette rentrée sociale. Et pour une première, tous les directeurs des établissements scolaires exerçant à travers tout le territoire de la wilaya dans les différents cycles ont été invités à assister à cette rencontre qui leur a permis, au demeurant, d'exposer les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Souci majeur de tout un chacun, les autorités se sont engagées à soutenir toute action et toute démarche qui s'inscrivent dans l'amélioration du bien-être des élèves.

Le secteur de l'éducation s'est vu renforcé en matière d'infrastructures scolaires surtout au niveau des communes lointaines. La wilaya a réceptionné cette année 13 lycées, deux CEM de remplacement, deux groupes scolaires, 33 salles de cours, six aires de jeu. Plusieurs opérations de réparations et réhabilitation ont été effectuées au niveau des différents établissements scolaires avant la rentrée scolaire sur instruction du wali. Après avoir écouté les doléances des directeurs des établissements scolaires, une commission de wilaya composée du directeur de l'équipement, l'hydraulique, travaux publics, SDE et Algérie télécom a été installée pour sillonner tous les établissements scolaires afin de recenser les points noirs surtout au niveau des projets lancés, dont certains accusent un retard pour leur réception. C'est pourquoi, il a été décidé de fixer un ultimatum jusqu'au 15 octobre pour la livraison des projets en cours. Dans ce sens, des instructions fermes ont été données aux chefs de daïra pour assurer le suivi des opérations. Des instructions ont été données par le chef de l'exécutif de la wilaya pour alléger les procédures de recrutement et donner la chance aux candidats surtout ceux qui ont une ancienneté dans le poste, et de désigner les directeurs pour les nouveaux établissements réceptionnés et ce pour faire face au déficit en matière d'encadrement, dont souffrent beaucoup d'établissements scolaires à travers la wilaya. La ministre de l'Education sera saisie par le wali afin de procéder à la nomination des directeurs des établissements qui ne le sont pas encore.

Au chapitre formation professionnelle, le directeur concerné a aussi présenté un rapport sur la session de septembre, fixée pour dimanche prochain. Suivant les spécificités de la région. En formation résidentielle, l'offre propose 66 spécialités réparties sur 15 branches professionnelles avec 3910 postes offerts, dont 230 places pédagogiques en milieu rural, 515 en formation passerelle. En apprentissage, on note 115 spécialités qui seront enregistrées à travers 20 branches professionnelles. Les autorités de la wilaya ont relevé que le secteur de la formation professionnelle hésite encore à adapter ces offres à la réalité du terrain. C'est dans ce sens que des instructions pour le lancement des formations en rapport avec les potentialités importantes que recèle la région. Il s'agit notamment des offres de formation dans les spécialités de l'artisanat, comme la poterie, la bijouterie, la vannerie, sculpture sur bois et le tissage. Il est aussi important d'exploiter au maximum les potentialités de formation existantes au niveau de la wilaya pour accompagner la nouvelle politique économique dans le tourisme, hôtellerie, restauration traditionnelle... etc.

Les préparatifs pour la rentrée universitaire vont, par ailleurs, bon train. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour accueillir les étudiants ainsi que les nouveaux bacheliers, indique le responsable du secteur. 46.000 places pédagogiques sont disponibles au niveau des trois campus universitaires et 27.000 lits au niveau des 12 résidences.