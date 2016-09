LE SCANDALE DE LA VIANDE DE MOUTON QUI DEVIENT VERTE SOULÈVE LES INQUIÉTUDES Qu'est-ce qui se cache dans nos assiettes?

Par Walid AÏT SAÏD -

La fête s'est transformée en cauchemar

Si en Algérie on avait jusqu'ici la chance de manger bio, l'appât du gain facilité par certains produits chimiques est en train de changer la donne...

Le mouton de l'Aïd el Adha nous rappelle avec acuité que notre sécurité alimentaire est malmenée...En effet, le lendemain de cette fête religieuse, la viande des bêtes égorgées a commencé à prendre une couleur verte, tout en dégageant une odeur fétide. Et ce n'est pas un cas ou deux qui ont été signalés mais plusieurs centaines, voire plus, et ce dans pratiquement toutes les régions du pays!

L'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (Apoce) a même été interpellée. Des analyses ont été effectuées sur certaines de ces viandes.

Les résultats sont en cours mais d'ores et déjà les spécialistes pointent du doigt certains éleveurs aux pratiques «mafieuses». Ces professionnels parlent carrément d' «hormonothérapie». Comme des coureurs du Tour de France, des moutons auraient eux droit à des injections de corticoïdes ou carrément d'oestrogènes, et ce afin de les rendre plus gros et les vendre au prix fort. Certains moutons auraient même été nourris avec des aliments pour poulets, moins chers et tout aussi «dopants».

Un véritable scandale qui lève les interrogations sur ce que nous cachent nos assiettes? Si en Algérie on avait jusqu'ici la chance de manger bio, l'appât du gain facilité par certains produits chimiques est en train de changer la donne...Les entreprises qui commercialisent ce genre de produits sont en train de fleurir dans le pays. Notre agriculture utilise de plus en plus de grandes quantités de produits chimiques artificiels comme engrais, comme insecticides ou herbicides et comme régulateurs de la croissance des plantes. Les agriculteurs et les éleveurs qui voient leurs gains multipliés y sont devenus accros, surtout qu'au début on leur offre des échantillons pour des essais gratuits. On tombe vite sous le charme de cette «agriculture» chimique qui permet d'avoir de meilleurs rendements en un temps record.

Malheureusement, leur utilisation n'est pas réglementée. Les agriculteurs ne sont pas formés pour leur utilisation. Ils ne sont pas conscients des dangers d'une surutilisation de ces produits. Selon le témoignage de délégués commerciaux de ces entreprises et des ingénieurs agronomes, les abus sont monnaie courante. Ils parlent même de produits interdits dans le monde, mais qui sont vendus librement en Algérie.

A l'exemple du DTT, un produit chimique très dangereux interdit à travers le monde qui est vendu chez nous. «Certains agriculteurs, l'utilisent même pour conserver la pomme de terre», fait savoir un délégué commercial d'une grande firme qui avoue en vendre...En règle générale, même quand ce ne sont pas des produits aussi dangereux que le DTT, la quantité d'insecticide qui n'atteint pas l'organisme ciblé fait problème à cause des effets potentiels sur l'homme et son environnement.

La «magie» de ces produits miracles les poussent à en abuser et les entreprises qui les vendent souvent «évitent» de leur mentionner les limites qu'il ne faut pas atteindre pour leur vendre toujours plus.

Les résidus d'insecticides dans les cultures ou dans les aliments sont devenus presque leurs composants essentiels. Il faut remonter à l'histoire de ces insecticides pour mieux mesurer leur danger. Ils sont tout simplement des dérivés des gaz de combat mis au point par un chimiste allemand du nom de Fritz Haber pendant la Première Guerre mondiale. Ses travaux sur les gaz chlorés ont ouvert la voie à la production industrielle d'insecticides de synthèse, dont ce fameux DTT, qui fait partie de la vaste famille des organochlorés. Suivront les organophosphorés, dont le développement dans l'entre-deux guerres est directement lié à la recherche sur de nouveaux gaz de combat, qui finalement ne seront jamais utilisés à des fins militaires., mais seront recyclés dans l'agriculture chimique. Qui n'a pas déjà acheté des fruits et légumes dont l'odeur «chimique» réveillerait un mort. On imagine donc qu'est-ce qu'on est en train d'absorber comme poison. Que dire alors des aliments dont la base est constituée par ces produits chimiques tels que les jus et certains fromages?

Certains de ces produits ressemblent fortement à des détergents que ce soit dans la couleur, l'odeur et le goût. Ils sont étiquetés naturels, mais un petit coup d'oeil sur leur composition, montre qu'ils sont 100% chimiques!

Nous devons donc réellement nous interroger sur ce qui se cache dans nos assiettes...?