À UNE SEMAINE DU XVE FORUM INTERNATIONAL DE L'ÉNERGIE Alger met les bouchées doubles pour convaincre

Le XVe Forum international de l'énergie se tiendra du 26 au 28 septembre prochain à Alger et réunira plus de 600 participants étrangers. Ce sera une occasion pour les membres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, Opep, de discuter les possibilités d'une stabilisation du marché pétrolier dont le prix du baril a enregistré une chute vertigineuse depuis le mois de janvier 2014.

En visite de travail en Algérie depuis samedi dernier, le secrétaire général de l'Opep, Muhammed Sanusi Barkindo a été reçu, hier, par le ministre de l'Energie Noureddine Bouterfa qui a indiqué que ce Forum international de l'énergie représente «une opportunité très importante pour les pays producteurs et consommateurs. Il va leur permettre de se concerter sur des questions liées à l'économie mondiale et à l'industrie mondiale du pétrole et du gaz», a-t-il souligné. «On va débattre de questions fondamentales qui impliquent à la fois les producteurs et les consommateurs», a-t-il ajouté. Cette rencontre se tiendra donc avec l'espoir de revoir les prix du pétrole prendre une courbe ascendante, et ce, avec la possibilité de trouver un accord entre les membres de l'organisation des pays exportateurs du pétrole lors de la réunion informelle de ses membres en marge de l'IFE. Cette réunion informelle sera une «rencontre de concertation et non pas de prise de décisions», a affirmé le secrétaire général de l'organisation. L'Algérie compte soumettre au débat la question de la stabilisation du marché pétrolier, c'est ce qu'à laissé entendre le ministre de l'Energie Noureddine Bouterfa lors de sa précédente visite effectuée à Moscou.

«La réunion informelle de l'Opep allait offrir l'opportunité pour parvenir à un accord qui favorisera la stabilisation du marché du pétrole».

«L'Algérie a une proposition qu'elle soumettra aux participants de la réunion d'Alger. Nos consultations menées auprès de nos partenaires montrent qu'il y a un consensus autour de la nécessité de stabiliser le marché. C'est déjà un point positif», a-t-il souligné. Pour rappel, le Forum international de l'énergie est un événement biennal et constitue un espace informel d'échanges et de concertation entre producteurs et consommateurs de l'énergie dont l'Algérie assure la présidence de 2014 jusqu'à 2016. Il regroupe plus de 73 pays membres qui représentent près de 90% de la consommation et de la production mondiale de l'énergie. Pour ce qui est de l'ordre du jour de cette rencontre de trois jours, le président du comité d'organisation du forum Mohamed Hamel, a avancé que les travaux de celui-ci aborderont essentiellement les perspectives pétrolières et gazières, le rôle des énergies renouvelables, l'importance de l'accès aux services énergétiques dans le développement humain et le rôle de la technologie.

Enfin, cette rencontre est une occasion pour les participants de faire un «bilan du dialogue énergétique global», mais aussi de discuter «les moyens et les mécanismes à mettre en place pour son renforcement». Pour l'instant, l'enjeu majeur de cette rencontre est comment faire face à la chute des prix du pétrole sur le marché international qui a eu des retombées conséquentes sur l'économie des pays producteurs. Pour cela, les ministres des différents pays vont discuter les possibilités d'un renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie et d'engager un dialogue profond entre les pays membres de l'Opep pour trouver une issue à cette situation. Enfin, le facteur qui empêche l'augmentation du prix du baril sur le marché international est dû essentiellement à l'augmentation de la production par certains pays de l'Opep, pour effacer le déficit et relancer leur projet d'investissement.



Sellal reçoit le secrétaire général de l'Opep

Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), M.Mohammed Barkindo, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience «a permis d'aborder les questions liées à la situation prévalant sur les marchés pétroliers à la veille de la tenue de la réunion informelle de l'Opep à Alger», précise la même source, ajoutant qu'«il a été fait état des dispositions prises pour faire de cette importante réunion une réussite afin d'arriver à stabiliser le marché et le prix du pétrole». L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Energie, M. Noureddine Bouterfa.