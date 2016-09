SMARTPHONE LG V 20 Il a pour lui le son et l'image

Par Salim BENALIA -

Autant d'éléments qui peuvent en faire un réel compagnon au quotidien soit au travail ou dans les loisirs.

L'appareil fonctionne sur système d'exploitation Android 7.0 Nougat, il s'agit du V20, le tout dernier smartphone LG, lequel arbore des qualités d'images et de son inédites et qui lui permettent de porter l'expérience multimédia mobile à un niveau supérieur. Ce téléphone intelligent qui appartient à la série V propose en effet les meilleures capacités multimédias offertes jusque-là. Il dispose de nouvelles fonctionnalités, notamment le Steady Record 2.0, le CNA Quad haute-fidélité, l'enregistreur audio HD ainsi que les appareils photo avant et arrière grand-angle pour offrir les meilleures performances de sa catégorie. Alimenté par le processeur SnapdragonMC 820 de QualcommMD avec X12 LTE, le LG V20 introduit la fonction Steady Record 2.0, qui exploite la technologie de stabilisation électronique de l'image EIS 3.0 de Qualcomm afin d'enregistrer des vidéos plus nettes tout en neutralisant les images tremblantes. Les propriétaires de LG V20 peuvent enregistrer des vidéos haute-fidélité HI-FI et contrôler manuellement les réglages afin d'obtenir une qualité audio parfaite; les options possibles comprennent le filtre passe-bas (FPB), qui enlève le bruit de fond indésirable, ainsi que le limiteur (LMT), qui établit la distance d'enregistrement. Le FPB réduit le bruit de fond, tandis que le LMT met l'accent sur les voix que l'utilisateur souhaite enregistrer. Le V20 capte également l'audio à l'aide de la modulation par impulsions et codage linéaire 24 bits/48 kHz, le même format que celui utilisé dans l'équipement vidéo professionnel. Autant d'éléments qui peuvent en faire un réel compagnon au quotidien soit au travail ou dans les loisirs. L'enregistreur audio HD est particulièrement intéressant puisqu'il représente le prochain niveau en matière d'enregistrement sonore. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de capturer le son en qualité studio avec une gamme de fréquence dynamique plus large, grâce à trois microphones avec AOP élevé qui enregistrent des sons incroyables qui surpassent les enregistrements audio des téléphones intelligents classiques. Avec le mode studio, contrôlez manuellement le son avec des touches faciles à utiliser semblables à celles trouvées dans les caméras vidéo; utilisez de la musique enregistrée pour créer une trame sonore de grande qualité qui convient aux auditions en enregistrant des voix qui chantent sur de la musique existante. La populaire fonction de deuxième écran, qui a été introduite sur le modèle V10, est encore plus visible sur le V20. Avec deux fois plus de luminosité et une taille de police 50% plus grande par rapport au V10, le petit écran situé au-dessus de l'écran principal permet aux utilisateurs de visualiser facilement, d'un seul coup d'oeil, les notifications et les alertes même en plein air. Maintenant, avec la fonction de notifications extensibles, les utilisateurs peuvent appuyer sur un bouton sur le deuxième écran afin d'agrandir les notifications; ils peuvent ainsi vérifier les messages longs d'un seul coup d'oeil et envoyer rapidement une réponse ou partager des informations. Le V20 est enfin doté de l'interface utilisateur mobile LG UX 5.0+ afin qu'il soit plus facile d'utiliser les fonctions multimédias adaptées aux besoins des clients.