A PARTIR DU 1ER OCTOBRE Air Algérie reprend ses vols au départ de Sétif

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé, hier, dans un communiqué que la reprise de ses vols au départ et vers Sétif se fera à compter du 1er octobre prochain. La reprise des vols au départ et vers Sétif interviendra suite à la réouverture de l'aéroport de cette ville, précise la même source. La piste de l'aéroport de Sétif a été réhabilitée et renforcée sur un linéaire de 2,9km, permettant d'accueillir les grands avions de ligne, chose qui n'était pas possible auparavant. Les travaux de réhabilitation ont duré quatre mois.