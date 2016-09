A TIZI OUZOU, BOUMERDÈS ET BATNA 4 casemates détruites par l'ANP

Quatre casemates et quatre bombes de confection artisanale ont été détruites dimanche par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tizi Ouzou, Boumerdès, Aïn Defla et Batna, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit, le 18 septembre 2016, quatre casemates et quatre bombes de confection artisanale, suite à des opérations de fouille et de ratissage à Tizi Ouzou, Boumerdès, Aïn Defla/1ère Région militaire (RM) et Batna/5ème RM», précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, «un détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, cinq narcotrafiquants à Béchar/3ème RM, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a intercepté sept contrebandiers à Tamanrasset/6ème RM et saisi un véhicule tout-terrain et sept détecteurs de métaux», ajoute le communiqué du MDN. A Tlemcen, Mostaganem et El Bayadh/2ème RM, «des éléments des gardes-frontières et de la Gendarmerie nationale ont arrêté des contrebandiers et saisi 960 litres de carburant, 2180 unités de différentes boissons ainsi que deux véhicules utilitaires». «D'autre part, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté 39 immigrants clandestins à In Amenas, wilaya d'Illizi/4ème RM, Tlemcen et Relizane/2ème RM», selon la même source.