ALGÉRIE-VENEZUELA Ould Khelifa reçu par Nicols Maduro

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Mohamed Larbi Ould Khelifa, représentant du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du 17e Sommet du mouvement des non alignés qui se déroule au Venezuela, a été reçu par le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicols Maduro Moros, a indiqué hier un communiqué de l'APN. Lors de cette audience, le président Maduro a exposé les «propositions» de son pays pour la stabilité du marché pétrolier, estimant que la prochaine réunion à Alger du Forum international de l'énergie est une vraie opportunité pour un accord des pays membres et non-membres de l'Opep afin de garantir des prix raisonnables et équitables pour la stabilité de l'économie mondiale et pour permettre aux pays producteurs de relancer leurs économies et de développer leurs sociétés», précise le communiqué.