BÉJAÏA Les routes ont fait 49 morts en neuf mois

Les 1 395 accidents de la circulation, qui se sont produits sur les réseaux routier et ferroviaire de la wilaya de Béjaïa depuis le 1er janvier à ce jour ont fait 49 morts et 1752 blessés. Les deux derniers en date se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Les secours de la Protection civile ont intervenu dimanche aux environs de 20 h pour évacuer à la morgue de l'hôpital d'Akbou, un homme non identifié. Âgé d'environ 50 ans, la victime a été fauchée par un train de transport de voyageurs, au niveau du PK-126/500 zone d'activité de Taheracht, au niveau de la commune d'Akbou. Deux heures plus tard, les éléments de la Protection civile de Béjaïa ont été alertés pour un autre accident de la circulation mortel, il s'agit d'une collision entre un motocycliste et un camion dépanneur, au niveau de la RN-26 à hauteur du lieudit Lekhroub dans la commune d'El Kseur. Le motocycliste, âgé de 34 ans, est décédé sur place.