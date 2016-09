LISTE DES 2 000 PRODUITS INTERDITS À L'IMPORTATION Le démenti formel de Belaïb

Intox! Il n'a jamais été question d'élaborer une liste de 2000 produits interdits à l'importation. C'est le ministre du Commerce Bakhti Belaïb qui l'a affirmé, hier, au forum du quotidien gouvernemental El Moudjahid. «C'est une fausse information. Il n'y a pas de liste de produits qui seront prohibés à l'importation», a-t-il soutenu.

Toutefois, il a indiqué que les produits qui ne sont pas originaires des pays avec lesquels l'Algérie a conclu des accords bilatéraux (Accord d'association avec l'UE, accord avec la Grande Zone arabe de libre-échange, accord préférentiel avec la Tunisie) ne bénéficieront plus de franchise douanière. «Les produits dont nous ne sommes pas sûrs de l'origine ne bénéficient désormais plus de la franchise et nous avons des preuves que ces produits ne sont pas d'origine des pays avec lesquels nous avons conclu des accords», a souligné le ministre. Il a indiqué dans ce sens que «cette liste de produits, qui risquent de ne plus bénéficier de franchises, sera connue prochainement». Belaïb a déploré le fait que beaucoup de produits bénéficiant du système de franchise soient importés dans le cadre de ces accords, alors qu'ils ne sont pas originaires de ces pays: «Cela fait partie des dysfonctionnements qui affectent la sphère commerciale.» Selon le ministre, les visas délivrés par les directions de commerce des wilayas pour accorder la franchise aux produits seront attribués uniquement par le ministère du Commerce.