SUD-EST Plus de 22 tonnes de drogues saisies en trois ans

Une quantité de plus de 22,24 tonnes de drogues a été saisie, au cours des trois dernières années, par les brigades des douanes relevant de la direction régionale des douanes algériennes à Ouargla, a-t-on appris hier de ce corps constitué. Un lot de 11 287 boîtes de psychotropes, d'une valeur de plus de 35,3 millions DA, en plus de 124 000 litres de carburants et 34 000 téléphones portables, d'une valeur de plus de 72 millions DA, ont également été saisis durant la même période par les douaniers, selon un bilan d'activités présenté lors de «Portes Ouvertes» sur les douanes algériennes, organisés à l'inspection des divisions des douanes de Hassi-Messaoud. Le même bilan de ces trois dernières années fait ressortir des saisies de sommes en devises, dont 13 800 dollars US, 31 900 euros, 23 215 dinars tunisiens et 2 300 livres sterling.