ABDELHAMID BOUDAOUD À PROPOS DU PATRIMOINE IMMOBILIER INACHEVÉ "Le grand gâchis"

Par Ali TIRICHINE -

Si la réglementation avait été respectée par les autorités chargées de l'urbanisme, nous n'en serions pas arrivés à un parc aussi gigantesque de constructions illicites et inachevées qui a engendré un bâti hideux et sauvage.

Le président du Collège national des experts architectes, Abdelhamid Boudaoud, est très soucieux du visage urbain des villes algériennes et ne veut plus d'anarchie dans les constructions. D'ailleurs, à propos des constructions illicites et inachevées, il pense que le problème ne devait pas se poser s'il y avait eu l'application des textes qui existent déjà. Il cite le décret du 30 décembre 1965 relatif à la création d'une commission chargée de l'achèvement des constructions de logement et d'autres décrets encore tendant à assurer la mise en état d'habitalité de certains immeubles abandonnés ou ceux déterminant les conditions de réglementation dans leurs droits de disposition et d'habitation des occupants effectifs de terrains publics ou privés objets d'actes et ou de construction non conformes aux règles en vigueur. Il ajoute que les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement doivent être respectées en précisant qu'il y a des commissions de daïras de recours chargées de se prononcer sur la mise en conformité des constructions. Par ailleurs, une instruction interministérielle de janvier 2012 relative à la délivrance des actes d'urbanisme pour les équipements et les logements réalisés par les administrations et les organismes publics est publiée. Les organismes concernés sont la Cnep, l'Aadl, l'Opgi, l'Enpi, les agences foncières et autres organismes ou opérateurs publics. A la clôture de cette opération fin juin 2012, cette instruction interministérielle a donné une moisson de 216 dossiers. Selon Abdelhamid Boudaoud, ces statistiques montrent clairement la faiblesse des dossiers régularisés du secteur public «qui constitue pourtant la partie la plus importante à traiter».

Il rappelle aussi que chaque commune doit être couverte par un POS: les branchements des constructions en différentes utilités ne seront raccordés que sur présentation du permis de construire et du récépissé d'ouverture de chantier.



Visiter les constructions en cours

Dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur, et avec le concours des services techniques de l'Etat, la commune s'assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation et veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction en rapport avec les programmes d'équipement et d'habitat. Elle veille aussi «au respect des dispositions en matière de lutte contre les constructions précaires et illicites».

Aussi, les agents dûment habilités doivent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction. Ils disposent d'une mesure dissuasive qui est le refus de raccordement aux réseaux des constructions irrégulières (électricité, gaz, eau ou téléphone). Le refus de l'avis est même obligatoire en cas d'absence de permis de construire (irrégulière) et c'est une mesure de police de l'urbanisme qui doit assurer le respect des règles (certificat d'existence d'une construction illégale), selon Abdelhamid Boudaoud. Toujours à propos des constructions inachevées, ce dernier est catégorique: «Nous confirmons fortement que si les collectivités locales avaient rempli pleinement leurs missions telles que le recommande la loi, et si parallèlement la société civile avait agi au moment opportun pour remédier à temps aux nombreuses anomalies, nous n'en serions pas arrivés à ces fâcheuses conséquences en termes d'urbanisme et du cadre bâti, ni contraints à recourir à de nouvelles lois pour assainir la situation.» Il précise que des quartiers entiers et des lotissements qui se sont constitués d'eux-mêmes à travers l'ensemble du territoire national illustrent bien le marasme occasionné dans ce domaine. Des petites villes ont été réalisées sans le respect des lois, ce qui a donné un musée à ciel ouvert, dit-il.



Matériaux de construction gâchés

En conséquence, il y a un grand gâchis de matériaux de constructions importés avec une enveloppe financière lourde en devise.

Avec 240.0000 tonnes de ciment et 5400.000 tonnes d'acier utilisés, c'est un montant de 318 milliards DA qui a été dépensé. Ce gâchis se poursuivra si le manque d'application des lois de la République et surtout la mise à l'écart de l'architecte pour assurer la maîtrise d'oeuvre continuent. Selon l'architecte, des statistiques mensuelles devront être tenues et affichées au niveau de chaque commune pour en évaluer l'avancement, ce qui encourage les citoyens à formuler leur demande de régularisation. Cela pourra être généralisé au permis de construire. Il ajoute que de nombreuses transactions foncières ont été établies sur la base du papier sous-seing privé (papier timbré) et que ce phénomène a eu pour conséquence la multiplication des constructions anarchiques ne répondant à aucune norme technique et urbanistique. Cette tendance était connue et enregistrée par les autorités depuis près de 40 ans déjà.

Le parc des constructions inachevées (même le parc immobilier public) a commencé à fleurir depuis cette date.

Les 1 541 communes accusent un énorme retard dans ce dossier pour diverses raisons dont la nature juridique des terrains sur lesquels sont implantées les constructions et surtout la bureaucratie administrative qui n'encourage guère les citoyens à se rapprocher des communes.Il y a aussi «un manque de communication et surtout de stratégie pour déposer leuR demandes de régularisation et un manque flagrant de personnel technique maitrisant les normes juridiques et techniques», regrette Abdelhamid Boudaoud.