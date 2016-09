AGRICULTURE Constantine investit dans les légumes secs

Par Ikram GHIOUA -

En avril dernier, la ville a connu l'enregistrement de 40 projets dans la filière des industries agroalimentaires.

Bonne nouvelle dans la production des légumes secs à Constantine. La ville des Ponts vient de voir à la hausse sa recette pour la saison agricole 2015-2016. Une nouvelle qui ne peut que satisfaire les agriculteurs investis dans la production des légumes secs. A ce propos la direction des services agricoles a enregistré un niveau de 32.945 quintaux. La DSA précise qu'il s'agit de la réalisation de 8260 quintaux de lentilles, 4300 quintaux de pois chiches, 8474 quintaux de fèves sèches et 10.801 quintaux de féveroles et 1110 quintaux de pois cassés. La saison précédente, les mêmes services avaient avancé le chiffre de 20.655 quintaux. La récolte est donc riche, pour cette année, elle est même remarquable. Celle-ci a été semée sur une surface de «2360 hectares dont 590 hectares réservés aux lentilles, 675 hectares aux féveroles, 565 hectares aux fèves sèches, 430 aux poix chiches et 95 hectares aux pois cassés», selon la direction des services agricoles. Des efforts ont donc été fournis par les agriculteurs, qui ont pu obtenir ce résultat grâce aussi aux conditions climatiques, le respect de l'itinéraire technique, l'intensification des actions de formation et de vulgarisation en faveur des fellahs.

Les bons ingrédients ont été bien utilisés pour que Constantine jouisse à présent d'une belle récolte. La DSA souligne que le rendement moyen par hectare a atteint cette année 14 quintaux contre neuf quintaux dénombrés l'année dernière», ajoutant néanmoins «qu'une superficie de cinq hectares parmi la surface globale consacrée à cette production a été endommagée par la grêle».

La récolte a été effectuée au niveau des communes d'Aïn Smara, d'El Khroub et d'Ouled Rahmoune. D'ailleurs, ces mêmes zones sont réputées pour leur productivité en matière de légumes secs. Ce n'est pas l'unique bonne nouvelle pour Constantine dans le domaine de l'agriculture. En avril dernier, la ville a connu l'enregistrement de 40 projets dans la filière des industries agroalimentaires. Les projets en question ont été déposés au niveau de la direction des services agricoles, pour un accompagnement technique des différentes administrations et des institutions financières, en sus de ceux déposés au niveau de la commission de wilaya chargée des investissements. Il est question d'une laiterie, en plus de celles qui existent déjà à Constantine, de minoteries, fromageries et un projet qui s'intéresse à la production d'aliments pour le bétail. Mais pas seulement puisque la direction des services agricoles, annonçait aussi la réalisation d'une huilerie et un abattoir pour les viandes rouge et blanche. Ces projets d'investissement qui répondent à des instructions de la tutelle, vont créer des postes d'emplois, mais aussi jouer un rôle très important dans le développement du secteur agricole et booster l'économie du pays, non sans faire don d'un appui fort et local pour Constantine.

Les projets seront une fois les procédures administratives finies répartis par la direction des services agricoles au niveau des zones industrielles des communes de Didouche Mourad et Aïn Abid. Pour cette dernière commune, on sait déjà que plusieurs projets avaient vu le jour. Sa population est portée sur ce secteur depuis plusieurs années déjà.