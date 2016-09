PROJET VOLKSWAGEN EN ALGÉRIE Le dernier sprint

Par Salim BENALIA -

Volkswagen compte entrer dans un partenariat pour la fabrication de plusieurs types de véhicules comme Seat et d'autres marques.

Les discussions sur le projet de fabrication de voitures de la marque allemande Volkswagen connaissent des avancées importantes, vient d'affirmer à Alger le directeur général de la Chambre algéro-allemande de commerce et d'industrie (AHN), Marko Ackermann.

«Les négociations sont en cours. Elles enregistrent un taux d'avancement entre 60 et 80%. Il reste toujours quelques points à finaliser», a indiqué M. Ackermann en marge d'une rencontre organisée par le Forum des chefs d'entreprise (FCE) en collaboration avec l'AHN sur le thème «le rôle de la formation et des exportations pour l'entreprise». Pour rappel, en mars dernier, des discussions entre le groupe Sovac et le constructeur allemand Volkswagen avaient été entamées sur un projet de fabrication de voitures de cette marque en Algérie. Volkswagen compte entrer dans un partenariat pour la fabrication de plusieurs types de véhicules comme Seat et d'autres marques, avait alors indiqué le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, à l'issue d'une rencontre qui avait regroupé les deux parties au siège de son ministère il y a quelques mois. «Nous sommes ouverts à ce partenariat car nous ne pouvons imaginer une industrie mécanique sans un partenaire allemand qui est déjà présent en Algérie dans la fabrication des véhicules de poids lourds», avait avancé le ministre. De son côté, le représentant du constructeur allemand avait relevé que le marché algérien était «très attractif» et «très important» pour Volkswagen. Par ailleurs, M. Ackermann est revenu sur la volonté de l'Algérie de réaliser des projets d'industrie mécanique à l'instar de celui de la fabrication locale de pièces de rechange.

Dans ce sens, il a fait savoir que plusieurs projets étaient en cours de discussions: «Je ne peux pas vous donner plus de détails. L'Allemagne a un intérêt à créer des partenariats. Maintenant ça se discute entre les entreprises et les investisseurs», a-t-il souligné à la presse en marge de cette rencontre organisée conjointement avec le FCE. «Nous sommes là pour les soutenir. Pour certains projets, comme la production des pièces des véhicules, ce marché nous intéresse et nos entreprises sont intéressées de s'y engager. Nous sommes là pour faire le lien, pour trouver des partenaires potentiels pour le moment», a-t-il ajouté. Concernant l'avancement d'autres projets dans le cadre de la coopération algéro-allemande,M. Ackermann a indiqué que plusieurs secteurs d'activité étaient ciblés à l'instar des énergies renouvelables.