IL MÈNE UNE BATAILLE DE CHANGEMENT AVANT LES LÉGISLATIVES Ouyahia encadre les jeunes et les femmes du parti

Par Mohamed BOUFATAH -

L'installation officielle de la commission nationale des jeunes du parti est prévue pour vendredi prochain.

Ahmed Ouyahia mise sur les jeunes et les femmes pour imprimer une dynamique à sa formation à l'approche des échéances électorales prévues au printemps et à l'automne prochains. Le secrétaire général du RND qui maintient la cadence de ses activités estivales, contrairement aux leaders d'autres partis, s'attelle à réussir sa bataille du changement au sein des instances du parti. Il joue la carte des jeunes et des femmes en prévision des législatives prochaines. Ainsi, apprend-on que le secrétaire général du RND a opéré un changement radical dans la composante de la commission nationale des jeunes du parti. A l'image du RND, ladite commission a été dotée par Ouyahia d'une instance exécutive. Parmi les 75 membres de la commission, 23 feront partie du comité exécutif. La désignation des membres de l'Instance exécutive prend en compte le principe lié à l'équilibre régional.

Il est clair que cette commission aura un rôle à jouer lors de la campagne électorale et de l'opération de confection des listes de candidatures pour le scrutin des législatives. L'installation officielle de cette commission est prévue pour vendredi prochain. Le patron du RND, profitera de cette occasion, pour faire sa sortie médiatique, en prononçant une allocution en cette circonstance. La présidence de cette commission constituée en majorité des personnes issues de l'administration publique, dont des wilayas et des départements ministériels, a été confiée à Mondir Bouden, membre du bureau national chargé de la jeunesse. Le congrès extraordinaire du parti transformé en Ve congrès ordinaire a conduit à divers changements radicaux au niveau des instances centrales du parti. Après la commission dédiée aux jeunes, motivés par les élections prochaines, Ahmed Ouyahia procédera à la mise sur pied de la commission nationale des femmes de son parti, à la tête de laquelle sera désignée Nouara Djaâfar.

Les heureux membres cooptés de cette commission verront certainement leur noms figurer sur les listes du parti aux législatives et des locales prochaines, histoire de se conformer à la loi électorale qui exige un quota de 30% pour cette catégorie.

Sur un autre plan, Ahmed Ouyahia, qui peaufine son plan de communication en prévision des échéances électorales à venir, affiche un intérêt accru pour l'exploitation des réseaux sociaux. Ouyahia compte investir les réseaux sociaux en prévision des importants rendez-vous électoraux à venir. Pour sa première expérience sur Internet, inaugurée récemment lors de l'ouverture de la page Facebook de sa formation, il a adressé un message en tamazight, en arabe pour les militants de son parti et un autre en anglais aux étrangers anglophones qui visiteraient peut-être cette page. Pour Ahmed Ouyahia, «le Net a prouvé son utilité pour les partis politiques afin qu'ils élargissent leurs bases, qu'ils diffusent leurs messages et même qu'ils animent leurs campagnes électorales».

M.Ouyahia qui a regroupé les responsables de la gestion du Net au niveau des bureaux de wilayas a ajouté que pour «le RND qui ne dispose pas de locaux dans la moitié des communes du pays, le Net facilitera aussi le lien entre ses militants». Par ailleurs, le RND envisage d'autres activités dès les prochains jours dans le cadre de préparatifs des élections législatives. Il est prévu la tenue de la réunion des coordonnateurs des bureaux de wilayas, l'installation de l'organe national consultatif du parti. Aussi, le secrétaire général du parti poursuivra ses réunions avec les conseils de wilayas élargis.