31E FESTIVAL DU FILM DE NAMUR Deux films algériens en compétition

Le film documentaire «Fi rassi rond-point» (Dans ma tête un rond-point) du réalisateur algérien Hassen Ferhani et le court métrage «Kindil el Bahr» du Franco-Algérien Damien Ounouri seront en compétition officielle au 31e Festival international du film francophone (Fiff), prévu du 30 septembre au 6 octobre à Namur (Belgique), indiquent les organisateurs. Les deux oeuvres seront présentées dans la sélection internationale qui mettra en compétition des films de Tunisie, du Canada et de France, entre autres. Réalisé en 2015, «Fi rassi rond-point» donne un aperçu sur les abattoirs d'Alger, un espace à la fois lugubre et vital où travaillent à huis clos des hommes, au rythme de leurs tâches quotidiennes.