GUELMA 5 morts dans un accident de la route

Cinq personnes ont trouvé la mort dans un accident survenu, à l'aube d'hier, sur la RN 16 reliant Annaba à Souk Ahras, à hauteur de la sortie de la localité de Aïn Beïda (60 km à l'est de la wilaya de Guelma). A l'origine de ce drame, une collision entre un véhicule de tourisme et un camion, causant le décès des cinq occupants du premier véhicule.

Les victimes étaient âgées entre 25 et 30 ans. Les dépouilles mortelles des victimes de sexe maculin ont été déposées à la morgue de l'hôpital de Bouchegouf alors qu'une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour élucider les circonstances exactes de cet accident. Il s'agit du deuxième accident mortel enregistré à Guelma en moins de 48 heures après celui survenu dimanche dernier à la sortie de la commune de Tamlouka qui avait fait deux décès.