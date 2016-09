CASNOS DE TIZI OUZOU Le conflit se corse avec les promoteurs de l'Ansej

Par Aomar MOHELLEBI

Les protestataires réclament le départ immédiat et sans conditions du directeur local de la Casnos.

Les délégués du collectif d'appui à la microentreprise de la wilaya de Tizi Ouzou se sont réunis, hier, afin de voir quelle serait la suite à donner à leur action de protestation observée dimanche dernier devant le siège de la direction régionale de la Casnos à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. Le conflit entre les promoteurs ayant bénéficié de différents projets dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes et la Casnos de Tizi Ouzou ne cesse de se corser. Le refus du directeur régional de Tizi Ouzou de la Casnos de recevoir, le 18 septembre dernier, les représentants des protestataires n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Par ailleurs, les déclarations du sous-directeur de la Casnos le lendemain de l'action de protestation observée le 18 septembre écoulé ont aussi exacerbé la colère des promoteurs en question. Selon ces derniers, au moment où ils s'attendaient à une réaction plutôt souple et compréhensive de la part les responsables de la Casnos, ils sont surpris par une telle attitude. Ce sont donc là les raisons qui ont poussé les concernés à annoncer un durcissement de ton dans les tout prochains jours. On annonce ansi une autre action de protestation de rue, encore plus corsée. La goutte qui a fait déborder le vase est l'augmentation du tarif de cotisation annuelle à la Casnos qui serait passé du simple au double. Alors qu'il y a quelque temps, la somme exigée aux promoteurs était de 32.400 DA par année, ces derniers ont été surpris qu'il leur soit désormais demandé de verser le double, soit 64.000 DA! Afin de mener ce combat pour faire valoir leurs droits, les jeunes en question se sont organisés en collectif d'appui à la microentreprise. Ce dernier comprend les promoteurs de l'Ansej, la Cnac et l'Angem. Quant aux activités représentées, il y a notamment les transporteurs, les agriculteurs, les artisans... Actuellement, le collectif a mis en avant plusieurs revendications et slogans tels que «non à la violation flagrante de la loi 15/289» et «non au laxisme des autorités». Les revendications mises en avant par les protestataires sont: le départ immédiat et sans conditions du directeur local de la Casnos et l'application de l'article 14 du dé-cret exécutif 15/289 dans son intégralité définissant le minimum à payer en matière de cotisation à la sécurité sociale qui est de l'ordre de 32.400 DA. Il est également revendiqué l'indemnisation des cotisants victimes de l'arnaque, ayant payé plus de 32.400 DA. Il s'agit des cotisants en début d'activité ainsi que ceux présentant un bilan négatif. Il est également exigé des mises à jour à tous les cotisants ainsi que l'accès à toutes les prestations inhérentes à la sécurité sociale. Du côté de la direction régionale de Tizi Ouzou, les accusations du collectif d'appui à la microentreprise ont été réfutées. Le sous-directeur de la Casnos a affirmé que les problèmes des protestataires sont ailleurs et que le fait de se focaliser sur la Casnos n'est qu'un prétexte. «Le vrai problème des promoteurs de l'Ansej, c'est le remboursement de leurs dettes à la banque», a affirmé ce responsable. Ce dernier a ajouté que, contrairement aux déclarations des protestataires, les portes du dialogue n'ont jamais été fermées. Et que, bien au contraire, ils n'ont pas cessé de les recevoir et de leur expliquer les différentes dispositions du dé-cret 15/289. Ce décret, et contrairement à ce que pensent les promoteurs Ansej, Angem et Cnac, com-prend plusieurs avantages. Ces derniers sont en effet confrontés à de nombreuses difficultés et l'augmentation du taux de cotisation à la Casnos ne fait que les rendre encore plus vulnérables. Du côté de la Casnos de Tizi Ouzou, on juge anormal que des promoteurs qui ont des revenus différents versent des cotisations d'égale valeur. Un seul barème pour tout le monde n'est donc pas envisageable, ajoute-t-on.