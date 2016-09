Une 2e session du concours de recrutement des directeurs

Par Boualem CHOUALI -

C'est une annonce solennelle que l'inspecteur général, M. Nedjadi Messeguem, a fait hier depuis la wilaya de Bejaïa, au nom de la ministre de l'Education nationale Mme Benghebrit.

En effet, dépêché par la ministre de l'Education pour s'enquérir de la situation de la rentrée scolaire dans la wilaya, d'une part et pour répondre au forcing du wali qui a instruit le directeur de l'éducation pour recruter des directeurs sans passer par le concours, d'autre part, le représentant de la ministre a annoncé l'ouverture officielle de la deuxième session du concours de recrutement des directeurs des établissements scolaires.En effet, suite au faible taux de réussite dans le concours de recrutement des directeurs des établissements scolaires tous paliers confondus (secondaire, moyen et primaire) la ministre de l'Education nationale a décidé, par mesure exceptionnelle, et par une dérogation spéciale de la Fonction publique, d'ouvrir une deuxième session de recrutement des directeurs dés établissements scolaires, dont le secteur de l'éducation affiche un manque considérable en la matière «j'invite les postulants aux postes de directeurs des établissements, proviseur, DEM et DEP, de se préparer d'ores et déjà au concours dont la date d'ouverture sera annoncée dans les tout prochains jours» a déclaré l'inspecteur général du ministère de l'Education nationale.