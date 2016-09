RETARDS DANS LA RÉALISATION DE LEUR ÉTABLISSEMENT Les élèves de Boudjima en colère

Par Kamel BOUDJADI -

Cette année encore, les lycéens ont été contraints de faire du nomadisme pour suivre les cours.

Les élèves du lycée de Boudjima, à 30 km au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou ont refusé d'entrer en classe hier pour la seconde fois depuis la rentrée. Certains élèves rencontrés devant le CEM Mohamed Saïd Challal qui les accueille en attendant l'ouverture du lycée, ont exprimé leur colère quant aux promesses non tenues depuis plusieurs années. Beaucoup de problèmes qui risquent d'empêcher les lycéens de suivre une année scolaire normale.En effet, hier et avant-hier, beaucoup de lycéens ont refusé de rejoindre les classes pour exprimer leur colère qui trouve son origine dans divers problèmes. Les élèves reprochaient d'abord aux responsables locaux et aux responsables de la direction de l'éducation, de leur avoir fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Depuis deux années, ces derniers promettent toujours la fin des travaux de réalisation du nouveau lycée, mais sans jamais que ces chantiers prennent fin.

Cette année encore, les lycéens ont été contraints de faire du nomadisme pour suivre les cours. Une partie a été affectée dans des classes aménagées au niveau du CEM de Yaffadjen alors qu'une autre se trouve à attendre chaque matin des classes libres au niveau du CEM Challal. Cette situation qui s'éternise inquiète au plus haut niveau les parents d'élèves. Une inquiétude qui ne semble guère toucher les élus qui ne font absolument rien pour contraindre les entreprises réalisatrices à accélérer les travaux. Les élèves du lycée de Boudjima, pourtant arrivés en tête des classements aux examens de l'année écoulée, se sentent abandonnés. En effet, il n'existe pas d'autre terme plus expressif de cette situation qui voit des élèves en classes du plus important examen de la vie d'un élève quémander une classe libre dans d'autres établissements, des lycéens faire la queue derrière d'autres élèves pour manger un repas chaud comme par charité car ils ne sont pas dans leur établissement. C'est pourquoi, ces derniers sont à présent à leur deuxième journée de protestation depuis la rentrée.

La colère gagne leurs rangs. Ils promettent de sortir dans la rue si leurs doléances ne sont pas prises en charge. Des journées de protestation sont attendues dans les prochains jours.Ce qui est invraisemblable, c'est l'absence de l'association des parents d'élèves. Après plusieurs années d'attente pour que les élèves retrouvent leurs classes et les maintes actions de protestation, aucune apparition de cette association qui devait selon toute logique encadrer cette colère juvénile qui risque de nuire à leur scolarité. La situation appelle une vraie réflexion sur le rôle de ces associations.

Des élèves sans classes depuis quelques années et aucune voix ne s'élève de ces collectifs associatifs. Des élèves qui sortent dans les rues réclamer un repas chaud en hiver sans que l'association des parents d'élèves ne monte au créneau.

Enfin, vu la situation qui prévaut dans ce lycée, les responsables concernés sont interpellés quant à l'avenir incertain des élèves qui vont passer l'examen du bac à la fin de l'année.

Les élus de la commune auraient dû se manifester depuis le début... si seulement ils étaient sur notre planète.