OMAR BEKKOUCHE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ASSOCIATION DES FIGUICULTEURS, À L'EXPRESSION "Ce fruit est spécifique"

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les producteurs pensent déjà l'exportation. C'est l'une des premières conséquences à la labellisation.



L'Expression: La figue de Béni Maouche est enfin labellisée. Cela a pris du temps?

Omar Bekkouche: La labellisation de la figue de Béni Maouche est passée par plusieurs étapes à commencer par la tenue du premier festival de la figue le 24 octobre 1996. À l'époque, 24 producteurs avaient exposé leur production. En 2016, 150 exposants ont pris part à la 13e édition du festival de la figue tenue les 19 et 20 septembre de l'année dernière.

Une telle rencontre annuelle est une fête de tous les Algériens.

L'association couvre 22 communes, dont 12 dans la wilaya de Béjaïa et 10 municipalités de la wilaya de Sétif, rentrant dans le périmètre qu'on appelle l'aire géographique. Ces communes sont toutes productrices de la figue en se conformant au cahier des charges. Nous n'avons exclu aucune région. La bonne figue est produite dans les zones montagneuses dont l'altitude dépasse 400 m de hauteur.

Pour que le producteur puisse adhérer à l'association il doit répondre à cette condition, l'altitude. La localité de Tansaout dans la commune de Bouhamza a, malgré l'altitude de 200 m, rallié l'association en raison de son produit caprifiant de meilleure qualité.



Quels sont les objectifs recherchés à travers la mise en place de votre association?

Nous ambitionnons de mettre en valeur notre produit, la figue et toute l'activité liée à la figue. Des fellahs se lassent. Nous ne voulons pas que cette fatigue aboutisse au relâchement tant que nous avons tous les atouts nous permettant de faire valoir notre produit, réputé au niveau national, en l'exportant vers l'étranger. D'ailleurs nous nous préparons pour cette évidence incontournable, l'exportation.



Puisqu'on propose la figue à l'exportation, est-ce qu'on peut répondre à la demande?

La production existe à une seule condition qu'on puisse réunir toutes les productions locales tout en accompagnant les producteurs spécialisés dans la figue.

A elle seule, la commune de Béni Maouche, qui recense 750 producteurs, produit 16.000 quintaux de figues. A la faveur des mesures d'accompagnement des producteurs et au vu des au-tres mécanismes à mettre en place, la production explosera. Aux derniers bilans, l'association enregistre 330 producteurs postulant au label que nous avons baptisé au nom de figue sèche de Béni Maouche. Il faut ajouter que la figue est, dans ses dérivés, comme le pétrole. A partir de la figue on peut produire la pâte alimentaire, le vinaigre, la confiture, le chocolat; les ingrédients devant être assaisonnés dans la confection des différents types de gâteaux. La figue n'est plus consommée de manière archaïque.

La technologie nous a amplement ouvert plusieurs segments que nous pouvons exploiter en ce qui concerne la transformation de la figue.



Est-ce que la figue sèche fait vivre le producteur sachant qu'une telle activité est saisonnière?

Il faut être sincère envers nous-mêmes et se dire toutes les vérités sur la culture de la figue sèche ainsi que ses dividendes et apport d'ordre économique. Les petites études que nous avons réalisées nous ont permis de conclure que 50 figuiers bien cultivés, méticuleusement entretenus, peuvent facilement et allégrement faire vivre le producteur.

Le montant des revenus de ces 50 arbres qui peuvent aisément produire 10 quintaux de figues est égal à 500 000 dinars. Qui est donc cet employé de la classe moyenne qui peut engranger 50 millions de centimes en une seule année? Pour le moment, nous avons sollicité la mise en place d'une unité de transformation et de conditionnement communale pour servir de chaîne industrielle, et gérer le label de la figue. Sinon, j'invite nos figuiculteurs à s'ingénier en développant leur produit. Nous avons discuté avec le ministre, celui-ci a pris les choses au sérieux. Le dossier de la Labellisation de la figue ne nous pas été facile n'était-ce l'apport du ministère de l'Agriculture. Je ne m'inquiète plus. Le risque de la disparition d'une telle activité ne hante plus notre esprit. D'ailleurs, c'est cela qui nous a motivés à mettre en place notre association.



Quels sont les embûches auxquelles sont confrontés les producteurs de la figue?

De manière générale, tous les agriculteurs de Mcisna, Ath Djellil, Seddouk, Amalou, Bouhamza en pâtissent vu que leurs champs sont situés dans des zones montagneuses. La terre est, dans le temps, labourée de manière classique. Or, les moyens modernes existent actuellement. Mais là une autre problématique est posée. Malgré notre volonté de fer, nous sommes tout de même dans l'inaptitude quant à payer un tracteur à chenilles au prix revenant à plusieurs millions de dinars. Ce n'est là qu'un petit exemple d'une simple embûche à lever.



Au final, en quoi se spécifie réellement la figue de Béni Maouche qui a quand même réussi à arracher son droit, à savoir sa labellisation?

La figue est un produit alimentaire qu'on peut consommer à n'importe quel moment sans la chauffer. Revenons un peu à l'histoire lointaine de ce produit algérien qui faisait le bonheur des Européens. Notre figue était exportée des années durant. Tamzali, qui achetait notre figue et la revendait sur le marché étranger, en est l'exemple concret reflétant la rentabilité du secteur. Pour résumer, l'agronome français Rebours H. a, en 1942, qualifié notre figue de meilleur produit vu sa valeur nutritionnelle.