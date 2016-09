RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS SUR LES LISTES D'ATTENTE Les inscriptions débuteront aujourd'hui

Par Abdellah BOURIM -

Une deuxième chance est offerte à ceux qui n'ont pas réussi aux épreuves d'évaluation

La désignation des enseignants se fera sur la base de leur classement sur la liste d'attente.

Pour combler le manque en matière dont souffre le secteur de l'éducation, le ministère de tutelle procède aujourd'hui à l'exploitation des listes d'attente des admis au concours d'enseignants organisé le mois de mai dernier. Selon le ministère de l'Education nationale les enseignants, lauréats du dernier concours de recrutement inscrits sur les listes d'attente, seront titularisés et intégrés dans des postes vacants après un stage de formation de neuf mois. Ceux qui n'ont pas réussi aux épreuves d'évaluation auront une deuxième chance. En effet, l'opération de recensement des postes vacants au niveau national s'est terminée, hier. Aujourd'hui, les nouvelles recrues vont prendre connaissance de leur classement sur les listes d'attente et les postes disponibles au niveau de leur wilaya de résidence. Les admis inscrits sur la liste d'attente sont appelés à consulter la plate-forme numérique mise à leur disposition par le ministère de l'Education. Afin de garantir la crédibilité, la transparence et l'égalité des chances pour tous les candidats, le ministère de l'Education nationale, a adopté, pour la première fois dans le secteur, un système électronique de traitement et de classement des candidats, selon les résultats obtenus lors du dernier concours de recrutement des enseignants organisé par la tutelle. Une nouveauté qui s'inscrit dans le cadre du programme de numérisation de la gestion du secteur de l'Education nationale, dont l'objectif est d'aller vers un service public de qualité. Les nouvelles recrues dans le secteur seront, donc, convoquées, selon leur classement sur les listes d'attente, le ministère de l'Education ayant mis à leur disposition une plate-forme numérique, tawdif.education.gov.dz, qui leur permettra de consulter en temps réel leur classement et le nombre de postes disponibles au niveau local et national. Cette fois-ci, le recrutement se fait sur l'ordre de classement sur la liste d'attente. Cette opération est lancée par le ministère de l'Education nationale pour pallier le manque en matière d'enseignants dont le secteur souffre, en dépit du recrutement de plus de 28.000 enseignants le mois de mai dernier.

Le constat du ministère de l'Education et syndicats de son secteur au lendemain de la rentrée scolaire fait état d'un manque flagrant en matière d'enseignants qui s'explique par le départ massif à la retraite avec plus de 20.000 enseignants et le refus de certains admis au concours de recrutement dans le secteur de l'éducation de rejoindre leurs postes de travail. La majorité des lauréats du concours sont des femmes qui n'acceptent pas de travailler loin de leurs foyers.

Pour ce qui est de l'exploitation des listes d'attente, le ministre de l'Education a instruit les responsables des directions de l'éducation de respecter le classement des enseignants concernés. Pour cela, une circulaire expliquant dans le détail les modalités de cette procédure est mise à leur disposition afin de leur faciliter la tâche. Mais la question qui se pose est liée à l'aptitude de cette nouvelle frange du personnel de l'éducation à exercer le métier d'enseignant alors que ces lauréats n'ont bénéficié d'aucune formation, signalons également la lourdeur de cette opération qui risque de prendre plus de temps pour l'orientation des enseignants dans les établissements scolaires.