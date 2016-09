PRODUITS PYROTECHNIQUES Six millions d'unités saisis à Oran

Par Abdellah BOURIM -

«Nous avons opéré la saisie de six containers chargés de pétards, lors de trois opérations distinctes au port d'Oran.»

A l'approche de la fête de Achoura et du Mouloud, le marché national est inondé de produits pyrotechniques comme chaque année. Un commerce juteux pour les jeunes qui ont trouvé dans ce marché un moyen de gain rapide et rentable mais aussi pour les importateurs qui ne cessent de tenter d'introduire ce produit prohibé sur le marché national. Pour faire face à cette situation les services des douanes se mobilisent. «Nous avons opéré la saisie de six containers chargés de pétards, lors de trois opérations distinctes au port d'Oran, durant le premier semestre 2016 et ce, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'importation frauduleuse des produits pyrotechniques», a souligné le chef de l'inspection divisionnaire des douanes du port, Hammou Sayad. Selon ce dernier, près de six millions d'unités de produits pyrotechniques, qui provenaient de Chine, ont été saisis au port d'Oran durant le premier semestre de l'année en cours.

D'après M.Sayad, les importateurs recourent à divers subterfuges pour dissimuler ce produit et échapper aux contrôles douaniers.«Avant l'acheminement de ces containers vers les zones sous-douane extra-portuaires, les scanners au niveau du port nous permettent de détecter des marchandises suspectes que nous saisissons après la vérification des contenus», a-t-il encore précisé.Les importateurs fraudeurs font des déclarations sommaires des contenus des containers. «Ils déclarent à titre d'exemple, des fournitures de quincaillerie. Au passage au scanner, les produits pyrotechniques ont une forme semblable à celle des objets déclarés, ce qui peut induire en erreur et tromper la vigilance des contrôleurs», a-t-il expliqué. «Dans certaines opérations de fraude, on a constaté que les produits déclarés étaient entassés à l'avant du container, alors que la marchandise prohibée telle que les pétards, était dissimulée à l'intérieur et emballée dans le même type de carton et avec les mêmes références», a précisé M. Sayad. Pour ce qui est de la lutte contre le commerce de ces produits prohibés, le ministère du Commerce et les services des douanes, ont intensifié leurs interventions pour la réussite de cette opération avec la mobilisation de tous les acteurs concernés.

En dépit des différents dispositifs de lutte contre la commercialisation de ce produit, mis en place, avec l'instauration de textes de lois répressifs, ces narcotrafiquants ne font pas marche arrière. Les amendes infligées par l'inspection divisionnaire des douanes du port d'Oran à l'encontre des importateurs fraudeurs au titre de ces trois opérations d'importation des produits pyrotechniques étaient de l'ordre de 15 millions DA, conclut la même source.