Sur son message posté sur la page Facebook du parti, Ahmed Ouyahia «condamne» fermement ce qu'il considère comme une «atteinte à l' histoire et à la mémoire des Algériens».

«Le Rassemblement national démocratique condamne avec force les propos annoncés hier par le porte-parole de l'association française des victimes du terrorisme, dans sa tentative de confondre, avec haine, entre la lutte de notre peuple pour son indépendance, d'une part, et le terrorisme, d'autre part», peut-on lire: «Le RND confirme que les Dames Zohra Drif et Djamila Bouhired, ainsi que tous les braves Moudjahidate et Moudjahidine, ne sont pas des terroristes, bien au contraire, ils sont des héros de la lutte contre le colonialisme et la torture et tous les autres crimes de la France coloniale», a-t-il ajouté. En fait, lors de la cérémonie d'hommage national rendu place des Invalides en France aux victimes du terrorisme, dont celles de l'attentat au camion de la Promenade des Anglais à Nice, le porte-parole et fondateur de l'association des victimes du terrorisme(Afvt), Guillaume-Denoix de Saint -Marc, a qualifié l'attentat à la bombe du Milk Bar d'Alger, perpétrée le 30 septembre 1956, par Djamila Bouhired et Zohra Drif à «un acte terroriste». Dans son allocution prononcée devant le président François Hollande, les membres du gouvernement et les représentants de la société civile, Guillaume-Denoix de Saint-Marc a énuméré une série d'attentats terroristes qui ont visé la France. Sur la liste des actes terroristes visant la France, parue sur le site Internet de cette association, figure aussi bien la bombe déposée par Djamila Bouhired et Zohra Drif, en fin d'après-midi d'un dimanche 1956 au Milk Bar que l'assassinat de Tibhirine en 1997 (Médéa), le détournement d'un Airbus d'Air France le 3 août 1994, à l'aéroport d'Alger, et l'attentat du RER de Saint-Michel commis le 25 juillet 1995. Sur un autre registre, Ouyahia lance un sondage virtuel à travers le site officiel et la page Facebook du parti: «Pensez-vous que l'Algérie tirera profit de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le contexte économique actuel?» est la question proposée au débat sur la Toile par le patron du RND. Ouyahia, qui semble s'inscrire au front des opposants au processus de l'adhésion de l'Algérie à l' OMC, souligne que «la France, cinquième force économique mondiale a demandé à l'UE l'abandon des négociations sur le Tafta, traité de libre-échange avec les Etats-Unis, première force économique mondiale». La majorité des commentaires suscités par son interrogation, conforte le secrétaire général du RND dans sa position. «L'adhésion de l' Algérie à l'OMC sera catastrophique...», écrit l'un d'eux. Ahmed Ouyahia, qui peaufine son plan de communication en prévision des échéances électorales à venir, affiche un intérêt accru pour l'exploitation des réseaux sociaux. Pour sa première expérience sur Internet, inaugurée récemment lors de l'ouverture de la page Facebook de sa formation, il a adressé un message en tamazight, en arabe pour les militants de son parti et un autre en anglais aux étrangers anglophones qui visiteraient peut-être cette page. Pour Ahmed Ouyahia, «le Net a prouvé son utilité pour les partis politiques afin qu'ils élargissent leurs bases, qu'ils diffusent leurs messages et même qu'ils animent leurs campagnes électorales».