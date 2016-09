LUTTE ANTITERRORISTE, INVESTISSEMENTS DANS LA TECHNOLOGIE ET RENSEIGNEMENT L'ANP fait son bilan

Par Saïd BOUCETTA -

Les investissements consenties par l'Algérie dans le domaine militaire trouvent toute leur signification.

Evoquant les dernières grandes acquisitions en matière de bâtiments militaires, l'ANP met en avant le caractère cohérent de son évolution.

L'Armée nationale populaire nationale assume pleinement ses missions de défense nationale et la construction d'une armée forte qui a démontré de réelles capacités opérationnelles à travers les différentes manoeuvres sur terre, en mer et dans les airs, illustre une détermination à accomplir le devoir sacré de protection de la nation. Dans l'éditorial du dernier numéro de la revue El Djeïch, cette thématique a été largement abordée et l'on aura compris qu'en ces temps troubles, l'ANP demeure l'un des piliers de la République, qui a bénéficié d'un accompagnement politique franc. «En application des orientations du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le haut commandement de l'ANP veille à doter nos forces armées de moyens et équipements modernes, au diapason des évolutions enregistrées dans ce domaine, afin de promouvoir l'industrie de défense et les fabrications militaires en général, de manière à contribuer au développement national et au renforcement de ses capacités», lit-on dans l'éditorial qui associe cette détermination à renforcer les rangs de l'armée par un apport technologique, à travers notamment le développement volontariste de l'industrie de l'équipement militaire. «Outre la base industrielle mise sur pied par l'ANP avec nombre de partenaires étrangers dans le domaine de la production d'engins, de véhicules, de camions... Le ministère de la Défense nationale a signé un protocole d'accord avec un groupe industriel italien, portant sur la production d'hélicoptères de transport du personnel, de transport de fret, d'évacuation sanitaire, de détection et de surveillance, qui viendra renforcer les activités liées à la haute technologie ainsi que le domaine des produits intégrés, la mécanique de précision, l'électronique et l'électro-optique», relève l'éditorialiste d'El Djeïch. En ces temps de raréfaction de la ressource financière et d'obligation de diversification économique, les investissements consenties par l'Algérie dans le domaine militaire trouvent toute leur signification.

Evoquant les dernières grandes acquisitions en matière de bâtiments militaires, l'APN met en avant le caractère cohérent de son évolution et souligne la grande victoire remportée sur le terrorisme, cela grâce au travail de renseignement et la coopération avec les au-tres forces de sécurité.