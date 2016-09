ALGER Réouverture du stade Omar-Benhaddad de Kouba dans une semaine

Le stade Omar-Benhaddad dans la commune de Kouba qui devrait recevoir la semaine prochaine l'autorisation de sa réouverture, sera doté l'année prochaine d'une troisième tribune, a indiqué le président de l'APC de Kouba. Les services de l'APC de Kouba ont décidé de prendre en charge le coût de réalisation de cette troisième tribune dans le cadre des travaux d'aménagement et attendent toujours l'aval des commissions d'expertise et des services de la Sûreté nationale, pour annoncer la réouverture de ce stade la semaine prochaine, a indiqué M. Laâdjaïlia Mokhtar. Cette tribune permettra d'augmenter la capacité d'accueil du stade Benhaddad, qui est de 15 000 places, a précisé le responsable, ajoutant que la décision sera adoptée prochainement lors des délibérations de l'APC de Kouba. Une enveloppe sera allouée par l'APC de Kouba à la réalisation de ce projet, faute d'une réponse de la part de la direction des sports de la wilaya d'Alger quant à sa participation à cette opération, a indiqué le président de l'APC.

Les services de l'APC de Kouba ont répondu à toutes les réserves soumises il y a trois semaines par la commission chargée du contrôle du taux d'avancement des travaux au niveau du stade, notamment quant à l'hygiène et à la peinture des gradins.