BLIDA Le chantier Aadl des 7 000 logements va être lancé

Le wali de Blida, Abdelkader Bouazgui, a affirmé hier, la réunion de toutes les conditions pour le lancement du chantier de 7 000 unités Aadl, au niveau de la région de Sidi Sarhane, sur les hauteurs de Bouinane, à l'est de la wilaya.«Toutes les contraintes entravant ce projet de logement, implanté dans une zone de montagne de 100 ha, ont été levées», a assuré le wali dans une déclaration, à la presse, en marge d'une visite de travail au niveau des communes de Bouinane et Chebli. Après avoir souligné que les deux entreprises de réalisation chinoises, chargées du projet, sont dotées de tous les moyens qui leur permettront de le parachever dans un délai de 28 mois, le chef de l'exécutif a réitéré «l'impératif du lancement des travaux de raccordement de ces logements aux réseaux divers, en parallèle avec leur chantier de réalisation».

A son tour, le responsable régional de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl), pour l'ouest d'Alger, Abdelouahab Senoussi, a indiqué que les études relatives à ce projet, ont duré plus de quatre mois, à cause de la nature difficile de sa zone d'implantation, (montagne), ajoutant que les études concernant les structures d'accompagnement (écoles, centres de santé, administrations) sont toujours en cours. Selon Bouazgui ce quota de 7000 unités Aadl n'est pas le seul à être destiné aux citoyens de Blida, car il s'ajoutera à 6000 autres unités similaires, dont 2500 prévues à Meftah, et 3500 autres déjà parachevées au niveau de la nouvelle ville de Bouinane.

Effectuant une visite au chantier de 520 logements publics locatifs, du centre El Hassaïnia de Bouinane, le wali s'est montré mécontent à l'égard du manque de main-d'oeuvre, à son niveau (une soixantaine de travailleurs). Il a instruit les responsables concernés sur l'impératif du renforcement de ce chantier en main-d'oeuvre supplémentaire, afin de pouvoir le réceptionner dans ses délais, a-t-il insisté.