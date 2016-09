TIPASA Sécurisation des ports et réception de la voie rapide Cherchell- Hadjeret Ennous

Des mesures ont été prises, à Tipasa, en vue de la sécurisation des ports de la wilaya, parallèlement à l'accélération des travaux de la voie rapide Cherchell- Hadjeret Ennos (17 km), en vue d'en réceptionner un premier tronçon de 8 km, avant la fin de l'année, a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya. Ces mesures ont été prises à l'issue d'une visite de travail effectuée par le wali, Abdelkader Kadi, aux ports de la wilaya: Gouraya, Cherchell, Tipasa, Bouharoun et Khemisti. Au port de Gouraya, le wali a insisté auprès des responsables de l'Entreprise nationale de gestion des ports, sur la nécessité de rattraper le retard accusé dans la réalisation d'un mur d'enceinte pour entourer ce port de pêche, réceptionné durant le premier semestre 2016, avec une capacité d'accueil de plus d'une centaine d'embarcations, et ce parallèlement à sa dotation d'un centre de contrôle pour les gardes-côtes et la Sûreté nationale. Des instructions concernant la sécurisation des ports de pêche ont été réitérées par le wali, au niveau des ports de Cherchell, Tipasa, Bouharoun et Khemisti. Durant cette même visite, le wali a rencontré les responsables chargés du projet de la voie rapide Cherchell- Hadjeret Ennous, parachevant l'autoroute Zéralda-Alger-Bou Ismaïl, Cherchell, afin d'examiner, ensemble, les contraintes à l'origine de son retard. Après s'être engagé à aplanir les contraintes soulevées, le chef de l'exécutif a instruit les entreprises en charge de ce projet, lancé en chantier en juin 2014, sur la nécessité d'en réceptionner un tronçon de 8 km, avant fin 2016, en vue de relier la ville de Cherchell à l'autoroute.