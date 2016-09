CONSTANTINE Une mère égorge ses deux enfants

Par Ikram GHIOUA -

La ville de Constantine a été, hier, en fin d'après-midi, le théâtre d'un drame familial. Une mère de famille de 37 ans a égorgé ses deux enfants, une petite fille de 2 ans et un garçon de 4 an. C'est le mari, professeur de sport de son état, qui a fait la macabre découverte en rentrant chez-lui, dans la cité El Bosqué sise à Sidi Mabrouk, un quartier de la ville de Constantine. Selon les premières informations recueillies auprès du voisinage, il était impossible d'imaginer qu'une pareille tragédie puisse toucher cette famille, dont la mère qui était employée à l'Entreprise publique Saidal, avait une très bonne réputation dans le quartier et était respectée par tous.

Alertés par le père de famille, les services de police se sont aussitôt déplacés sur les lieux du drame et procédé à l'arrestation de la présumée meurtrière. L'enquête qui a été ouverte lèvera le voile sur les circonstances qui ont conduit une mère à tuer ses propres enfants.