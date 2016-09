CONGÉS MALADIE L'employeur sera informé du statut du salarié

Par Salim BENALIA -

C'est lors d'une séance de formation à destination des journalistes que les responsables de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) ont fait part des mérites et des limites du Système national de sécurité social. Ils ont tour à tour rappelé l'histoire de la sécurité sociale, son évolution historique ainsi que le rôle et les missions du contrôle médical. Ils ont particulièrement mis en évidence sa qualité de vecteur de la solidarité nationale, notamment à travers le principe du tiers payant et l'instauration de la fameuse carte chifa, laquelle permet l'accès aux soins et acquérir les médicaments sans verser la totalité des frais. Ils ont rappelé que ce système qui sert la société algérienne dans son ensemble est le fruit de nombreux sacrifices et dont la préservation incombe à tous, désormais.

Dans cette session de formation qui vise à vulgariser les réalisations de la Cnas, les orateurs ont évoqué la liste des 26 maladies chroniques prises en charge par la sécurité sociale tout en précisant que la Cnas reste ouverte à la société et à son évolution pour mieux répondre aux besoins des malades.

En matière de nouveautés l'on a annoncé que les congés-maladies seront à l'avenir surveillés de près et feront l'objet d'un contrôle systématique. L'employeur recevra par exemple les notifications de la part de la Cnas quant au statut du salarié, alors que par le passé seul ce dernier en était destinataire.

Des visites inopinées au domicile du salarié malade seront par exemple systématiquement menées par un personnel administratif dédié et ce afin de mieux prévenir tout abus. On est longuement revenu par ailleurs sur la mission de contrôle médical. On a à ce titre précisé que le médecin de contrôle, bien qu'il soit désigné par la Cnas est surtout le conseiller du patient envers qui convergent tous les efforts.

Le médecin de contrôle n'est pas l'antagoniste du médecin traitant. En fait, tous deux travaillent dans l'intérêt de l'assuré social, a-t-on souligné à ce titre. Notons que la Cnas déploie de gros efforts de communication en direction du grand public et ce en usant de tous les moyens. Outre les mass médias classiques, elle a recours aux nouveaux médias comme les réseaux sociaux et l'Internet en général et ce en sus de ses conseillers disséminés à travers ses agences à l'échelle du territoire national.