RAPTS D'ENFANTS, MENACES DE MORT CONTRE LA MINISTRE DE L'ÉDUCATION, MOUTON DE L'AÏD... Les polémiques de la rentrée

Par Mohamed TOUATI -

Même le mouton a mis son grain de sel

Tenus en haleine par ces phénomènes de société, les Algériens ont répondu à ceux qui escomptaient les mener sur le chemin de l'aventurisme, qu'ils n'ont pas de prise sur eux.

Ceux qui voyaient des barricades partout, des insurgés prendre d'assaut édifices publics, bâtiments administratifs... à l'occasion de la rentrée sociale que l'on annonçait explosive ont vu leurs prévisions cauchemardesques partir en fumée. La réforme de la retraite, la dégringolade des prix du pétrole, la situation financière du pays, les sujets de la révision de la Constitution qui ont fait débat et surtout la flambée des prix n'ont pas réussi à impacter les Algériens au point que l'auraient espéré certains partis qui voyaient dans ces sujets des ingrédients capables de déclencher des mouvements de protestation de grande ampleur, voire même un climat insurrectionnel. Ils se sont probablement trompés de société pour paraphraser un leader politique qui avait fini par regretter amèrement ce constat fait publiquement. Les Algériens ont montré par leurs choix qu'ils étaient indomptables, que les réactions escomptées par ceux qui leur font les yeux doux qui mènent sur le chemin de l'aventurisme n'ont pas de prise sur eux. Il ne suffit pas d'un claquement des doigts pour qu'ils battent le rappel. «Merci on a déjà donné» semble leur répondre le peuple. Sans minimiser ou tourner le dos à ces sujets brûlants d'actualité. Sans faire preuve d'immaturité politique comme aiment à le faire constater hâtivement et injustement ceux qui ne rêvent qu'à en découdre pour un oui ou pour un non, des opportunistes aigris beaucoup plus préoccupés par leur réussite personnelle, les Algériens ont été tenus en haleine par d'autres événements. Rapts d'enfants, menaces de mort contre la ministre de l'Education, polémiques autour de l'école...les ont captivés au point de donner l'impression d'occulter ce qui donnait l'impression de toucher d'un peu plus près leur quotidien. Le sensationnel, ce qui touche au plus profond de l'être humain, ce qui met les sens en émoi, ce qui fait rire ou pleurer, tout ce qui témoigne de l'humain a fini par prendre le dessus. Normal. Les Algériens ont tout simplement montré qu'ils étaient normaux comme tous les peuples de la planète. Ils ont laissé éclater leurs émotions. Il y a eu d'abord, l'enlèvement de la petite Nihal, assassinée de manière atroce, qui a provoqué un immense traumatisme et réveillé celui vécu par toutes ces familles endeuillées par la perte tragique de leurs petits anges. Une plaie ouverte dans le coeur de chaque Algérien qui aura compati à leur douleur et à leur souffrance. Puis il y a eu la vidéo de cette jeune enseignante plutôt irresponsable qui est venue rajouter de l'huile sur le feu à un débat sur l'école qui s'est transformé en fronde pilotée par la mouvance contre la ministre de l'Education nationale. Dans le sillage de cette manière de procéder peu orthodoxe qui a enflammé les réseaux sociaux, Nouria Benghebrit a été menacée de mort. Friande de ce type d'actualité, la rue s'en est emparée alors que la presse en faisait ses choux gras. Puis, il y eut l'affaire du manuel scolaire de géographie de 1ère année moyenne qui a évincé la Palestine de la carte du monde et celle qui tronque les origines ethniques de l'Algérie. Cela n'a pas suffi à fissurer les Algériens. Ces bourdes volontaires ou intentionnelles ont été réduites au rang de potins. Et cerise sur le gâteau, la viande putréfiée de l'Aïd qui a pour propriété de changer de couleur a ajouté son grain de sel. La rue algérienne en a fait un de ses cancans croustillants. Sans en faire un plat.