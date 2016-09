EN VISITE À LA 4E RÉGION MILITAIRE Ahmed Gaïd Salah inspecte le dispositif aux frontières

Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) effectue à compter d'hier une visite de travail et d'inspection dans la 4ème Région militaire à Ouargla. «En vue de s'enquérir de la disponibilité opérationnelle des unités de l'Armée nationale populaire (ANP) mobilisées sur nos frontières sud-est et dans le cadre de ses visites sur le terrain aux différentes régions militaires, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah effectue, à compter d'aujourd'hui 21 septembre 2016, une visite de travail et d'inspection à la 4ème Région militaire à Ouargla», indique un communiqué du ministère de la Defense nationale.

«Cette visite lui permettra de s'enquérir de près des conditions de travail des unités et de consolider le contact direct et permanent avec les personnels», précise la même source.

Le général de corps d'armée a consacré sa première journée de visite à l'inspection du dispositif sécuritaire et des unités déployées le long de la frontière sud-est du pays, à l'instar des postes avancés des gardes-frontières et des unités implantées à Debdeb au secteur opérationnel d'In Amenas, où il a suivi une présentation sur le secteur de compétence, et s'est enquis des préoccupations et des intérêts des personnels.

Le général de corps d'armée a également salué «les efforts laborieux fournis par ces hommes, ainsi que leur permanente veille à la sécurisation et à la protection des frontières de notre pays contre toutes menaces et fléaux, et ce, pour la sauvegarde de sa stabilité et sa sécurité», souligne le communiqué.

Au siège du secteur opérationnel nord-est d'In Amenas, et en compagnie du général-major Cherif Abderrezzak, commandant de la 4e Région militaire, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la 41° brigade blindée et des unités déployées dans ce secteur. Il a rappelé, à cette occasion, à travers une allocution d'orientation, l'importance que revêtent ces rencontres qui s'inscrivent dans le contexte de l'intérêt suprême qu'il accorde personnellement à la sensibilisation des personnels quant à la lourde responsabilité d'être mobilisés aux remparts de nos frontières, protégeant notre pays.

«Chaque étape traversée par l'Armée nationale populaire digne héritière de l'Armée de Libération nationale dans divers domaines, grâce à Allah le Tout-Puissant, n'aurait pu être parachevée avec de tel ressorts et distinction, sans efforts soutenus et persévérants, ni planification ni réflexion perspicace et prévoyante, sans persévérance à la réussite ni suivi permanent sur le terrain, sans dévouement et consécration de l'intérêt suprême de la patrie au devant de toute considération», a relevé le général de corps d'armée.