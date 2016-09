OOREDOO ALGÉRIE Hendrik Kasteel installé au poste de Directeur général

M.Hendrik Kasteel, nouvellement nommé Directeur général de Ooredoo Algérie, filiale du groupe Ooredoo, a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 21 septembre 2016.

La cérémonie d'installation de M.Hendrik Kasteel, a été organisée ce mercredi 21 septembre 2016 au niveau du siège de Ooredoo à Alger en présence de M.Waleed Mohamed Al-Sayed, Vice-Président Directeur général du Groupe Ooredoo et de l'ensemble des cadres du management de Ooredoo Algérie. Suite à cette nomination, M.Waleed Mohamed Al-Sayed, Vice-Président Directeur général du Groupe Ooredoo, a déclaré: «Nous sommes ravis d'accueillir Hendrik Kasteel au sein du groupe Ooredoo. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouveaux challenges afin de maintenir notre filiale en Algérie en pole position sur le marché des télécommunications. Je tiens également à remercier Joseph Ged pour le travail réalisé, et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.»

De son côté M.Hendrik Kasteel a indiqué: «Je suis conscient de l'importance des défis qui m'attendent et j'oeuvrerai à mettre mon expérience et mon savoir-faire pour poursuivre le développement de Ooredoo Algérie et maintenir notamment son leadership sur le marché national des télécommunications.»

Hendrik Kasteel a plus de 25 ans d'expérience, dont 20 ans passés dans le secteur des télécommunications. Il a occupé plusieurs postes de responsabilités, plus récemment en tant que Directeur général de Euronet Communications BV, filiale de Deutsche Telekom, spécialisée dans la fourniture de services d'Internet, télévision et téléphone.



Bio express

Hendrik Kasteel a été nommé Directeur général de Ooredoo Algérie en Septembre 2016. Hendrik est un ressortissant néerlandais ayant plus de 25 ans d'expérience dans les domaines des télécommunications, de l'énergie et du financement participatif.

M.Hendrik Kasteel a débuté sa carrière dans le secteur des télécoms, au sein de Ben Netherlands BV, l'opérateur mobile qui connait la plus grande croissance dans le marché néerlandais où il a été vice-président Equipements des consommateurs, puis vice-président exécutif du segment Affaires. Avant de rejoindre Ooredoo, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du leader allemand des télécoms Deutsche Telekom. Il a été Directeur général d'Euronet Communications BV, filiale de Deutsche Telekom spécialisée dans la fourniture de services d'Internet, télévision et téléphone. Il a également travaillé au sein de T-Mobile aux Pays-Bas, en Autriche et en Croatie où il était membre du comité exécutif responsable du Marketing, des ventes et du commerce en gros. M.Hendrik Kasteel est titulaire d'un MBA de l'IMD (Institut International de Gestion) de Lausanne (Suisse) et d'une licence de l'Université d'Utrecht (Pays-Bas).