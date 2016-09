LUTTE ANTITERRORISTE ET SÉCURISATION DES FRONTIÈRES L'ANP s'investit sans répit

Poursuivant leurs interventions remarquables dans la lutte antiterroriste, les forces de l'Armée nationale populaire continuent d'enregistrer des résultats très concluants. En plus du nombre important de terroristes qui déposent les armes suite à des investigations exceptionnelles de l'ANP, cette dernière dresse un bilan incontournable dans la découverte et la destruction des caches et abris pour terroristes, ainsi que la destruction de bombes de fabrication artisanale. Dans un communiqué adressé hier à notre rédaction, par le ministère de la Défense nationale, l'ANP fait part de la désintégration de trois casemates et 23 bombes de confection artisanale soulignant: «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont détruit, le 20 du mois courant, trois casemates et 23 bombes de confection artisanale à Boumerdès au niveau de la 1ère Région militaire et la 5e Région militaire.» Dans un communiqué précédemment transmis, la même source indique toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, «des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit, le 18 du mois courant, quatre casemates et quatre bombes de confection artisanale, suite à des opérations de fouille et de ratissage à Tizi Ouzou, Boumerdès et Aïn Defla au niveau des 1ère et 5e Régions militaires». Le terrorisme n'est pas le seul défi auquel fait face l'Armée nationale populaire. Celle-ci est également investie dans la lutte contre la contrebande, le trafic d'armes, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. A ce propos, le MDN ajoute dans ses derniers communiqués adressés à la presse nationale un communiqué faisant état que «dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar relevant de la 6e RM, 24 contrebandiers et saisi sept camions, une importante quantité de denrées alimentaires s'élevant à 114,495 tonnes destinée à la contrebande». «Lors de cette même opération les mêmes détachements ont également saisi un groupe électrogène, deux marteaux-piqueurs et deux détecteurs de métaux.»

Dans le même communiqué on pouvait lire: «A Oran relevant du commandement de la 2e RM, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté trois narcotrafiquants en possession d'un kilogramme de cocaïne, tandis que des éléments des gardes-frontières ont appréhendé 11 immigrants clandestins à Tlemcen». Dans le même contexte «une autre unité des gardes-côtes, a déjoué à Aïn Témouchent une tentative d'émigration clandestine de 12 personnes à bord d'une embarcation pneumatique», ajoute encore le même communiqué, précédé par un autre où le MDN souligne: «Un détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, cinq narcotrafiquants à Béchar au niveau de la troisième RM, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a intercepté sept contrebandiers à Tamanrasset où il ont saisi un véhicule tout-terrain et sept détecteurs de métaux».

Ce n'est pas tout, puisque dans cette même communication, le MDN rapporte qu'«à Tlemcen, Mostaganem et El Bayadh relevant de la 2e RM, des éléments des gardes-frontières et de la Gendarmerie nationale ont arrêté quatre contrebandiers et saisi 960 litres de carburant, 2 180 unités de différentes boissons ainsi que deux véhicules utilitaires». La même correspondance fait état selon toujours la même source qu'«un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté 39 immigrants clandestins à In Amenas, wilaya d'Illizi, Tlemcen et Relizane».

A noter que l'ANP avait arrêté et saisi auparavant, deux narcotrafiquants en possession de 24,6 kilogrammes de kif traité ainsi que 383 comprimés psychotropes, 5 208 unités de différentes boissons et deux véhicules.