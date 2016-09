GHARDAÏA La solidarité médicale

Pas moins de 343 interventions chirurgicales de la cataracte ont été effectuées gratuitement à Ghardaïa sur des patients issus de familles défavorisées des wilayas du Sud, dans le cadre d'une semaine de solidarité médicale spécialisée dans la chirurgie ophtalmologique. Initiée conjointement par l'Association «Tagemi» de la commune d'El-Atteuf (Ghardaïa) et la fondation espagnole «Barraquer» spécialisée dans la chirurgie ophtalmologique, et le soutien de la wilaya et des services de la direction de la santé de Ghardaïa, cette action médico-sociale d'envergure, dans sa sixième édition, a pris fin hier à l'Etablissement public hospitalier Brahim-Tirichine.

Durant cette semaine médicale, plus de 1 100 auscultations ont été également effectuées par les praticiens spécialistes espagnols et algériens pour venir en aide aux personnes atteintes de pathologies ophtalmologiques congénitales ou acquises, notamment les séquelles de traumatismes, strabisme et diverses malformations oculaires, a indiqué un responsable de la santé de Ghardaïa.

Selon les responsables de l'Association Tagemi, cette action de solidarité a permis aux catégories sociales démunies souffrant de la cataracte de bénéficier de soins médicaux spécialisés et d'opérations chirurgicales à titre gratuit, ainsi qu'un suivi médical postopératoire. Cette campagne, menée par un staff médical compétent et spécialisé en utilisant les techniques les plus avancées, aussi bien pour les diagnostics que pour les opérations chirurgicales, a permis aux différents praticiens étrangers et locaux d'échanger leurs expériences et d'améliorer leur savoir-faire, a souligné un membre de l'Association Tagemi.

Mettant à profit son séjour à Ghardaïa, l'équipe médicale a également prodigué durant une semaine des conseils et sensibilisé les patients sur les maladies oculaires et les actions de leur prévention. Fondée en 2006 dans la commune d'El-Atteuf, wilaya de Ghardaïa, l'Association «Tagemi» à caractère humanitaire et culturel s'emploie à apporter une aide aux catégories sociales vulnérables et à organiser des semaines médicales dans différentes régions du pays.