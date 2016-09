SALON INTERNATIONAL DE L'ÉLEVAGE ET DE L'AGROALIMENTAIRE La France présente au Salon Sima-Sipsa

La France sera présente au Salon de l'élevage et de l'agroéquipement en Algérie qui prendra cette année une nouvelle dimension. Le Sima, Salon mondial de référence pour les fournisseurs de l'agriculture et de l'élevage, et le Sipsa Algérie, Salon international de l'élevage, de l'agroalimentaire et de l'agroéquipement, s'associeront pour créer un nouveau salon, le Sima-Sipsa Algérie, qui sera le plus grand salon professionnel dédié à l'élevage et l'agroéquipement en Afrique.

Le savoir-faire français y sera très bien représenté. Celui-ci intéresse des secteurs en mutation rapide, sur un marché en pleine croissance tels que ceux de la viande (en amont, animaux vivants, santé et génétique animale), l'élevage (équipements, matériels, bâtiments, nutrition et hygiène animale), les agroéquipements (plants, intrants, préparation du sol, matériels de récolte, stockage, irrigation, pièces détachées...), l'engineering et les services associés.... La France, qui demeure un partenaire privilégié de l'Algérie,dispose d'une technologie qui bénéficie d'une excellente image grâce à la perfor-mance et à l'innovation de ses équipements.

Business France (Agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française) rassemblera près d'une quarantaine d'entreprises (présentes ou représentées) sur un Pavillon France de 276 m² situé dans le Pavillon central, en partenariat avec Axema (Union des Industriels de l'agroéquipement), BCI (Bretagne commerce international) et Interbev (l'Interprofession du bétail et de la viande).

Le Bureau Business France d'Alger demeure à la disposition des professionnels algériens intéressés par ces secteurs et désirant rencontrer les sociétés françaises présentes.