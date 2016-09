TLEMCEN Un grand dealer de drogue arrêté

Les éléments de la sûreté de daïra de Maghnia (Tlemcen) ont réussi à arrêter un grand dealer de drogue dans la région frontalière, selon un communiqué publié hier par la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Il s'agit du nommé A.N.L. (21 ans), arrêté lors d'une opération, la semaine dernière à Maghnia sur ordre du procureur de la République. Le trafiquant dissimulait à son domicile 361 grammes de kif traité. L'opération a donné lieu à l'arrestation de plusieurs mis en cause dont un jeune de 19 ans en possession d'une épée et un autre qui dissimulait dans son domicile six plaques d'immatriculation de véhicules. D'autres suspects recherchés pour coups et blessures volontaires et atteinte à la pudeur sur mineur ont été également appréhendés, a-t-on indiqué.