BOUIRA Des formations adaptées

Par Abdenour MERZOUK -

Hier c'était la rentrée des classes à travers les centres et instituts de formation professionnelle. Ce retour, le troisième après ceux du ministère de l'Education nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique complète et ferme la liste. En prévision de cette rentrée du 24 septembre, et afin d'inciter les jeunes à s'inscrire, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels de Bouira avait organisé des journées portes ouvertes, à la Maison de la culture Ali Zaâmoum. Ainsi plusieurs centres de formation professionnelle et d'apprentissage (Cfpa) ont pu faire découvrir leurs activités au grand public, l'objectif étant de susciter un engouement chez les jeunes, pour certains métiers. Différentes structures comme les Cfpa des quatre coins de la wilaya ont participé à ces rencontres portes ouvertes. On retiendra celui des communes de M'Chedallah spécialisé dans le bâtiment, de Kadiria spécialisé dans l'élevage et Haïzer. En chiffres, cette rentrée se caractérise par l'arrivée de plus de 16.000 nouveaux stagiaires inscrits à travers une quarantaine de structures. Comme toujours recherché et voulant être en conformité avec la demande du terrain, les formations sont centrées sur des spécialités spécifiques à chaque région. Les filières visées restent l'agriculture, l'agroalimentaire, le bâtiment mais aussi les technologies de l'information et de la communication. La direction a réceptionné un institut au niveau du nouveau pôle universitaire qui vient s'ajouter à Sour El Ghozlane, à ceux de Lakhdaria et Bouira qui sont opérationnels depuis plus de trois années. La direction a aussi passé des contrats de partenariat avec des institutions publiques et privées pour les formations d'apprentissage. Nous reviendrons en détail sur cette rentrée dès la communication officielle des chiffres par la direction.