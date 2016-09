134 PERSONNES INTOXIQUÉES À BATNA Un mariage a failli tourner au drame

Par Brahim TAKHEROUBT -

Cent trente-quatre personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire après avoir pris part samedi à un repas de noces dans la localité de Chemala, dans la commune de Menaâ (wilaya de Batna), a-t-on appris hier, à la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les victimes, dont l'âge oscille entre 5 et 70 ans, avaient pris un couscous, a précisé le responsable du service de prévention, Abdelhafidh Seddouk, soulignant que les victimes présentaient des signes de vomissement, de nausées et de diarrhée à leur admission à l'hôpital. Il a, dans ce sens, ajouté que tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés à cet effet. Une seule personne parmi les victimes, se trouve toujours sous contrôle médical, les autres ont quitté la polyclinique de Menaâ après avoir reçu les soins nécessaires, a-t-on encore souligné. Un échantillon du plat du couscous a été acheminé vers le laboratoire pour effectuer les analyses nécessaires, a-t-on indiqué de même source, précisant que l'enquête préliminaire faite sur place a fait état d'un couscous avarié, faute de conservation. Le même drame a failli se produire à Oran. En effet, le 5 septembre dernier, pas moins de 153 cas d'intoxications alimentaires ont été enregistrés au niveau de la wilaya d'Oran durant la période allant du 1er juin au 30 août de l'année en cours, a-t-on appris aujourd'hui de la direction de la santé et de la population. A ces 153 cas d'intoxications alimentaires ayant nécessité une prise en charge spécialisée (hospitalisation du jour), se sont ajoutés 203 autres cas légers, d'après le chef de service de la prévention à la direction de la santé, le Dr Youcef Boukhari. Le même responsable a précisé que ces cas ont été enregistrés au niveau des différents hôpitaux dont le CHU Oran, 1er Novembre» et l'établissement hospitalier d'Aïn El Türck.

Selon le Dr Boukhari, ce sont les fast-foods et les sandwicheries qui sont incriminés. Les personnes victimes d'indigestion, ont consommé, pour la plupart d'entre eux, des merguez ou de la viande hachée avariés ou préparés dans des conditions déplorables, les rendant impropres à la consommation.